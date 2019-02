Loza llama "asesino" a Mesa y le advierte que si ingresa al Trópico puede tener "dificultades"

El dirigente cocalero del trópico de Cochabamba, Leonado Loza, llamó al candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, asesino, y le advirtió que si ingresa a la zona del trópico de Cochabamba a hacer campaña, puede tener dificultades. Remarcó que él, como dirigente, no garantiza la seguridad del candidato y solo hace lo que mandan sus bases.

"Sabemos perfectamente quiénes son los candidatos de la derecha, es el (Carlos) Mesa, por ejemplo, es el que ha formado parte de diferentes asesinatos de nuestros hermanos en la zona del trópico de Cochabamba, si hay una natural reacción de los compañeros del sector (contra él), tampoco nos culpen a los dirigentes que solo somos portavoces", manifestó Loza.

Consultado sobre si sus bases le encomendaron que advierta a Mesa sobre los riesgos de su ingreso al trópico de Cochabamba, el dirigente respondió: "Es automático, no es que me digan mis compañeros, no nos olvidamos, tenemos memoria, tenemos historia, hace 15 años Mesa estaba asesinando a cocaleros en la zona del trópico de Cochabamba junto a Sánchez de Lozada".

Bajo esas circunstancias Loza dijo "mejor le adelantamos a algunos partidos políticos que tomen sus previsiones, que coordinen como corresponde si quieren ingresar a la zona del trópico de Cochabamba, porque si no responden por los hechos sangrientos en la zona del trópico, estoy seguro que puede haber reacciones".

Preguntado sobre con quién coordinar para ingresar a la zona cocalera, y si se lo debe hacer con él, dirigente dijo que no tiene por qué coordinar con los neoliberales.

Remarcó que en el trópico "hay historia, se ha vivido días de luto, de sangre y que los mismos que nos han ensangrentado intenten venir al trópico de Cochabamba, estamos alertando, puede haber dificultades".

Indicó que como dirigente solo cumple lo que las bases le encomiendan y no impone decisiones. Recordó que ya en una anterior declaración dijo que cualquier político neoliberal "tiene derecho a ingresar y circular en todo el territorio nacional, y si quiere ingresar al trópico de Cochabamba, que ingrese, nosotros no nos atajamos", pero no dio ningún tipo de garantías.