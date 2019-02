Morales promulga Ley del SUS y médicos alistan paro

Gobernadores, alcaldes, legisladores y organizaciones sociales preparan una concentración para respaldar la promulgación de la Ley “Hacia el Sistema Único de Salud” (SUS) que se realizará este miércoles en la Casa Grande del Pueblo. En tanto, el Colegio Médico de Bolivia y sindicatos de trabajadores del sector salubrista decidieron que retomarán las medidas de presión desde el miércoles 6 de marzo, después de las fiestas de Carnaval.

El Gobierno pretende que el SUS se implemente desde el 1 de marzo, pero los médicos ya realizaron paros y huelgas en rechazo a que se ofrezca un seguro universal cuando la infraestructura no es suficiente para sostener aquello.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Edwin Viruez, señaló que las medidas de presión a adoptarse desde el 6 de marzo se anunciarán próximamente, pero habló de “movilizaciones y paro”.

Para asumir la decisión, los profesionales en salud tomaron en cuenta nuevas observaciones que surgieron respecto a la forma en que el Gobierno pretende implementar el SUS y régimen para el ejercicio médicos, como el traspaso de competencias de gobernaciones al nivel central, la apertura a profesionales formados en Cuba y la jubilación obligatoria.

Viruez criticó que el Gobierno esté impulsando la firma de convenios con gobernaciones, con la finalidad de le entreguen la administración de los hospitales de tercer nivel.

Alertó que esa transferencia abre una inseguridad laboral para los profesionales en salud, puesto que la administración de los recursos humanos de los centros del tercer nivel pasará al Gobierno central.

En tanto la ministra de Salud, Gabriela Montaño, aseguró el SUS es una oportunidad histórica para otorgar salud gratuita a más de 5 millones de bolivianos que no tienen un seguro.

“Se han introducido 8 mil ítems en un año, nunca se han invertido como ahora más de 2 mil millones en infraestructura hospitalaria, entonces es una oportunidad para avanzar y tenemos que ir avanzando paulatinamente”, remarcó a la televisora Unitel.

“No es correcto, no es justo decir que el Gobierno actual no haya hecho nada por la salud y mucho menos si lo comparamos con Gobiernos anteriores, no me parece justo”, reflexionó.

MINISTRA JUSTIFICA IMPLEMENTACIÓN

“En 2006, en salud el gasto per cápita era un poquito más de 50 dólares por persona; hoy se ha cuadriplicado, hoy se gasta más de 200 dólares, entonces hoy estamos más preparados que en 2006 para implementar el SUS”, argumentó la ministra de Salud, Gabriela Montaño.