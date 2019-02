Morales dice que si gana las elecciones será su última gestión

El presidente Evo Morales aseguró hoy en la Asamblea del MAS que si gana las próximas elecciones generales, será su última gestión de gobierno (2020-2025).

"Será por esta gestión más (que gobierne el país). Y ocurre (que) tal vez seamos factor de unidad porque el instrumento político es factor de unidad", dijo el mandatario en la inauguración del ampliado del Movimiento al Socialismo (MAS) en Cochabamba.

Morales indicó que se su deseo es ganar las elecciones de su última gestión de gobierno con el 70 por ciento de los votos. Adelantó que el MAS pedirá el cambio de fecha de los comicios electorales, para que no coincida con las elecciones en Argentina y Uruguay.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Morales reconoció que las redes sociales continúan siendo una debilidad, por lo que planteó una evaluación a los comunicadores para revertir esa situación.

Por su parte el senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, dijo que el mandatario que miente, puesto que aseveró que no participaría en los comicios nacionales del 2019.

En respuesta, Núñez indicó que el jefe de Estado en varias oportunidades dijo que no participaría en la contienda electoral de esta gestión y que iba a respetar Constitución Política del Estado (CPE), en lo referido al tema de la relección presidencial, lo cual no cumplió.

"Nadie le cree a (Evo) este es un gobierno de la mentira, vienen metiéndole al pueblo boliviano desde hace mucho tiempo, ya no hay confianza, ya no hay credibilidad. Por eso fue que el pueblo boliviano el 21 de febrero del 2016 le dijo que no a la respostulación del presidente Morales, le dijo que a la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado", señaló.

En septiembre del 2014, antes de la elecciones de esa gestión, el presidente Evo Morales manifestó luego de terminar su mandato (en 2019) iba a volver al Chapare a su chaco para abrir su restaurante.

El 21 de febrero del 2016, se efectuó la consulta popular en la cual 51,3 por ciento del electorado nacional le negó al dignatario la posibilidad de ir a una tercera reelección continua. Morales antes de que se conozca este resultado, dijo que respetaría y que iba a prepararse para concluir su mandato.

Sin embargo, en noviembre del 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró procedente el recurso abstracto de inconstitucionalidad, presentado por tres parlamentarios del MAS y dos disidentes de la oposición, y de esta manera Morales quedó habilitado de manera indefinida a repostular a su cargo.

Tras ello, en septiembre el 2018, el Presidente indicó que él no quería ir a la reelección, pero el pueblo le obligó. "Una cosa es que yo no quiera (repostular) y otra cosa es que el pueblo me obligue", enfatizó en una entrevista.