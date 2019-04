Fernández: Hay que estar políticamente al lado de cualquier Gobierno para conseguir favores

El máximo líder de los choferes del país, Ismael Fernández, implicado en la desaparición de dinero proveniente de la retención de 0.20 centavos de Vías Bolivia para un fondo prosalud, justificó su apoyo al actual gobierno, así como a cualquier otro, argumentando "sino de dónde estamos consiguiendo" los favores.

"Yo compañeros en algún momento he dicho: si tengo que estar políticamente al lado de cualquier gobierno, hay que estarlo, porque si no de dónde estamos consiguiendo. ¿Si no estamos al lado del gobierno alguien nos dará?", se escucha decir a Fernández en un audio difundido por Erbol.

En julio de 2018, Fernández expresó en un acto público su respaldo a la candidatura de Evo Morales y demandó que continúe en la presidencia hasta el 2050.

"Este proceso debe continuar, aunque no les guste a unos pocos, nosotros los del pueblo tenemos que apoyar este proceso de cambio, tenemos que apoyar a nuestro hermano Presidente porque no queremos 2025, queremos 2050 para nuestro hermano Presidente", expresó Fernández en ese entonces.

En el audio el dirigente de los choferes se queja de las críticas contra su persona por la desaparición de los casi 12 millones de bolivianos de la retención que hace Vías Bolivia de la autopista La Paz - El Alto, y la deposita a cuentas personales de los dirigentes de los choferes, entre ellos, Fernández.

"Ya no dicen pues 'esta plata se ha manejado de este modo'; ah, no pues, (dicen) 'ese maleante, ya ve, al gobierno se ha vendido, le ha pagado el gobierno'", señala.

Fernández cuestiona que otros sectores de los choferes confronten al gobierno, como el de Tarija que acató un paro cívico en defensa de la reserva de Tariquía y contra la explotación de hidrocarburos. El dirigente vaticinó que esos choferes no obtendrán nada del Ejecutivo, como aparentemente él si lo obtiene. Justifica su apoyo al gobierno con el argumento de la necesidad.

"¿Tarija va a tener? Ustedes ven que es opositor al Gobierno ¿Va a tener? ¿Ustedes lo van a tumbar? Entonces compañeros, nos obligan a estar con el gobierno, no porque queremos, sino porque tenemos necesidad", se escucha decirle.

En un anterior audio Fernández dijo que de los 2,5 millones de bolivianos que recibió en su cuenta bancaria personal, solo quedó 500 mil y que el resto se gastó en "viajes, viáticos, dietas y alguna farra".