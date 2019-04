Canelas envía a la Contraloría 8 contratos con Neurona por Bs 12,4 millones

A plena luz del día y con decenas de personas como testigos, el teniente de la Policía y director de Tránsito de Guayaramerín (Beni), Celier F. G., fue acribillado ayer por la mañana Ver más Un teniente implicado en el asesinato a una concejal fue acribillado en Beni

Los tres jóvenes acusados de violar a una adolescente deportista de 15 años hace un mes, en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz, aún se encuentran prófugos Ver más Acusados de violar a deportista amenazan a la familia de la víctima

Bolivia registra 26 casos de feminicidios en el primer trimestre de esta gestión, de acuerdo a un informe del director nacional Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia Ver más La Felcv reporta 26 casos de feminicidio en el primer semestre