Al menos dos farmacias se abastecían por WhatsApp de medicamentos falsificados

Al menos dos farmacias del centro de Cochabamba que fueron identificadas vendiendo fármacos falsificados, adquirían sus productos a través de grupos de WhatsApp, según evidenció la Subunidad de Farmacias del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

La responsable de la Subunidad, Aleyda Camacho, explicó que se trata de analgésicos, antihipertensivos y de otro tipo como Pyralvex, medicamentos de la línea LCH, Glibenclamida, colchicina, furosemida, entre otros.

Si bien son medicamentos sin registro sanitario aún no se pudo verificar si son adulterados. "El medicamento tiene características propias. En el producto de contrabando no sabemos si tiene el compuesto para el tratamiento o si finalmente son harina, bicarbonato. Estos productos no garantizan el tratamiento", detalló.

A través de un grupo de WhatsApp los proveedores ofrecían productos de diversas líneas a los farmacéuticos quienes acudían al encuentro. A pesar de que los responsables confesaron este modus operandi, no se pudo identificar quien es el proveedor. "No hablan quien les vende".

La red que falsificaba y distribuía medicamentos en La Paz, desarticulada el pasado fin de semana en Desaguadero, operó también en Cochabamba, según declaró el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Jhonny Aguilera a Los Tiempos, ayer.

Al respecto Camacho manifestó que esta unidad está a la espera de la lista oficial para reconocer los medicamentos adulterados relacionados con la red de tráfico de Desaguadero.

"Respecto a lo que se ha encontrado en Desaguadero, no hemos dejado de lado (el control) antes de recibir la circular ya hemos realizado, no operativos pero si inspecciones", precisó.

Las farmacias identificadas operaban en pleno centro de la ciudad, en la avenida República.

Mientras que en La Paz, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Freddy Valle, dio a conocer que en esa ciudad hay alrededor 500 farmacias que operan de forma clandestina.

"Tenemos alrededor de 1.600 farmacias legalmente establecidas y, calculamos de unas 500 o más farmacias clandestinas, que no tienen la autorización respectiva para su funcionamiento", manifestó.

El Sedes identificó a cinco farmacias de la zona de Villa El Carmen que funcionaban de forma ilegal y contaban con al menos 100 medicamentos sin registro sanitario.