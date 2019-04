Amalia Pando pide apoyo económico para continuar su programa

La periodista Amalia Pando lleva a cabo una campaña para recolectar fondos que le permitan continuar con su programa informativo Cabildeo, que se difunde en internet y las redes sociales. La comunicadora acusó al Gobierno de asfixiar económicamente a su proyecto.

"Soy periodista hace más de cuatro décadas, pero en los últimos años, este Gobierno, al que no le gustan los periodistas, menos el periodismo de investigación y mucho menos las denuncias de corrupción, me han corrido de todos los medios en los que venía trabajando, fruto de esto me he tenido que atrincherar en el internet", manifestó en un vídeo.

"Necesitamos que nos apoye, necesitamos seguir trabajando, especialmente en este año, es un año electoral", enfatizó y acusó al Gobierno de amedrentar a las empresas privadas para que Cabildeo no pueda acceder a publicidad.

El objetivo de la reconocida periodista es juntar 20 mil dólares que servirán para costear 10 meses de trabajo de su equipo. Hasta el momento logró obtener la mitad del monto en 10 días.

Pando recurrió a usar la plataforma gofundme.com para juntar las donaciones, que se pueden hacer desde cualquier parte del mundo y se puede ver en vivo el avance de las donaciones. Haz click en el siguiente link para ingresar a la campaña: https://www.gofundme.com/cabildeo