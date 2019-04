Inauguran la Casa Cultural de los países del ALBA en La Paz

El vicepresidente Álvaro García Linera inauguró este viernes la tercera Casa Cultural de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que se suma a las de Cuba y Venezuela para fomentar a través de la cultura la solidaridad de los miembros de este grupo.

"Nuestras casas del ALBA son casas del pueblo, no es una casa para la burocracia es una casa para la gente, pero con un requisito, el requisito es el que quiera hacer cualquier actividad cultural bienvenido, está es su casa aquí no se cobra, pero siempre con ese espíritu que convine tu identidad local con tu identidad continental", señaló Linera.

La Casa del ALBA fue construida en las instalaciones del denominado "Palacio Chico", que tiene un auditorio, salas de exposiciones para la promoción y difusión de arte y cultura, estudio de grabación totalmente equipado, entre otros.

El espacio habilitado por el Ministerio de Culturas y Turismo, con una inversión del equivalente a unos 432.000 dólares, se une a los de La Habana y Barinas con el mismo espíritu abierto "para la unidad de los pueblos del mundo", no solo de los que integran el ALBA, aseveró la ministra Wilma Alanoca.

Alanoca definió a esta alianza como una "alternativa geopolítica con base cultural", inspirada en los principios de sus fundadores en 2004, los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel Castro.

Alanoca explicó que esta nueva sede cultural incluye zonas para exposiciones, conferencias, cine, música y danza, archivos, librería y biblioteca, entre otras.

Por su parte, el Vicepresidente hizo hincapié en que este centro cultural está abierto "a todos los pueblos del mundo", en concordancia con la filosofía solidaria e integradora del ALBA.

El estreno de la nueva casa cultura contó con la asistencia de representantes diplomáticos de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, Brasil y Panamá, en un recorrido que incluyó desde la degustación de café a una muestra de artesanías de Bolivia.