Concejal de Shinahota pide que “Evo gobierne hasta que Dios quiera”

Para el presidente del concejo municipal de Shinahota, Raúl Cruz, el mandatario Evo Morales debería gobernar el país no sólo hasta el 2025, como se pretende con su participación en las nuevas elecciones generales, sino hasta que Dios quiera, debido a las obras que realizó en sus 12 años en el poder.

“Compañeros no nos tenemos que olvidar aquellas luchas que hemos tenido, y ahora quiere arrebatar la oposición con sus mentiras, pero no hay que creer jóvenes. Ustedes saben que estamos en año electoral, este 20 de octubre nos toca nuevamente aplastar a la oposición, enterrar con un 70% en apoyo a nuestro hermano presidente para que siga gobernando hasta donde Dios quiera, no solamente hasta 2025 sino hasta que Dios quiera”, resaltó Cruz.

Hizo esa declaración en el acto de entrega del Instituto Tecnológico Álvaro García Linera, ayer en Shinahota, donde estaba presente el primer mandatario.

Viaje de Evo a Dubái

Después del acto, el jefe de Estado partió del aeropuerto de Chimoré-Cochabamba a la ciudad de Dubái para participar en la novena Reunión Anual de Inversiones de los Emiratos Árabes Unidos.

Morales anunció el pasado jueves que en ese foro expondrá a los inversionistas más grandes del mundo los logros del modelo económico boliviano a invitación de organismos internacionales.

Morales es el único jefe de Estado invitado a ese foro de carácter económico y -según medios de prensa-, además del canciller Diego Pary, participará en ese evento acompañado por una delegación de empresarios privados bolivianos.