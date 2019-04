La Haya: pago de salarios a personal costó más que honorarios de juristas

Después de seis meses del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la demanda marítima, ayer se conocieron los gastos erogados por el Gobierno boliviano para llevar adelante el proceso. Durante la interpelación al canciller, Diego Pary, en la Asamblea Legislativa, se conoció que Bolivia gastó más de 33 millones de bolivianos en asesoría internacional y 35 millones de bolivianos en salarios, durante el periodo 2013 a 2018.

“El presupuesto erogado en la demanda marítima es de 14.364.621 dólares, ése es el monto total de la demanda. En bolivianos, representa 99.977.765, que se distribuye en diferentes partidas. Asesoría internacional, más de 33 millones de bolivianos”, informó el canciller Pary ante el pleno de la Asamblea.

De acuerdo con los datos, este monto representaría el 33 por ciento de lo que Bolivia destinó para el pago del equipo jurídico internacional.

Los abogados internacionalistas que patrocinaron al país en La Haya son: el español Antonio Remiro Brótons; el británico Vaughan Lowe, PhD en leyes de la Universidad de Gales; la también británica Amy Sander, máster en Derecho de la Universidad de Cambridge.

Asimismo, integraron el equipo jurídico los franceses Mathias Forteau, profesor de Derecho Público en Universidad Naterre La Defense; Monique Chemillier Gendreu, profesora en la Universidad París VII, Diderot, y el iraní Payam Akhavan, doctor en Ciencias de la Jurisprudencia de la Universidad de Harvard.

Sin embargo, el gasto más alto fue el pago de salarios al personal, por un monto de casi 35 millones de bolivianos.

Para el área de publicidad y comunicación, alrededor de 8 millones de bolivianos; pasajes y viáticos, cerca de 4 millones de bolivianos.

En alquileres se gastaron 3,5 millones de bolivianos; en asesoría nacional y traducción, alrededor de 2 millones de bolivianos.

Asimismo, en el proceso de interpelación, Pary Rodríguez informó que en la vocería y gasto en expresidentes y excancilleres alcanzó a 4 millones de bolivianos.

Para la vocería de Carlos Mesa se destinó 2,8 millones de bolivianos; en las vocerías de los expresidentes Jaime Paz Zamora y Jorge Quiroga se gastó 710 mil bolivianos; en los consejos de expresidentes y excancilleres alrededor de medio millón.

El canciller aseguró al finalizar que la demanda por mar está plenamente vigente y fortalecida.

Sin embargo, la diputada opositora Eliane Capobianco aseveró que “aunque le aplaudan al canciller Pary los dos tercios del MAS, lo cierto es que jurídicamente ya perdimos toda opción de reclamar nuestro derecho, sólo queda la voluntad que tengan algún día los chilenos de negociar alguna salida al mar para Bolivia. Sentí mucha tristeza por mi país”.

El presupuesto al 31 de diciembre de 2018 tuvo un incremento por los últimos pagos a los abogados internacionales

DATOS

$us 300 mil de diferencia con el primer informe. En octubre de 2018, la Cancillería informó que el gasto en la demanda marítima fue de $us 14.018.000; sin embargo, ayer se informó que el total fue de $us 14.364.621 , es decir, $us 346.621 más.

Canciller dice que diálogo está en cancha de Chile. Luego de que la Cámara de Diputados de Chile aprobara una resolución pidiendo que el Gobierno de su país reinicie el diálogo con Bolivia, el canciller Diego Pary afirmó que el país está dispuesto a conversar y que ello de pende de la buena voluntad de Chile.

Gastos menores. Los gastos en el proceso de la CIJ fueron de Bs 412 mil, en seguridad policial Bs 336 mil, pérdidas y comisiones bancarias llegaron a Bs 327 mil.