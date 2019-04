Hospitales reemplazan camillas por autos de juguete para llevar a niños al quirófano

LA PAZ |

Antes de una cirugía, los pequeños pacientes del Hospital del Niño de La Paz experimentan ansiedad, miedo, estrés. Para combatir esos sentimientos, el nosocomio implementó, hoy, dos autos de juguetes que sustituirán a las camillas y sillas de ruedas que se usaba para transportar a los niños hasta la sala de quirófanos.

Se trata de dos pequeños carros Mercedes Benz, que funcionan a control remoto y fueron donados por la Universidad de Aquino Bolivia (Udabol) para que los pequeños pacientes utilicen como transporte en el nosocomio. Uno de los vehículos será de uso exclusivo para los niños con cáncer y el otro estará disponible para las otras especialidades del hospital.

Los niños de la sala de Oncohematología, al observar los carros de juguetes, se sorprendieron y no dudaron en probar los vehículos. Más de uno, sonrió, olvidando por un momento su dolor. Uno de esos casos es el de Samira (5) que fue diagnosticada con leucemia. La niña expresó su alegría y satisfacción, cuando fue transportada por los galenos en uno de los Mercedes Benz.

"Me gusta mucho, está bonito. ¿aquí nos van a llevar?, siii", expresó, mientras daba vuelta en el vehículo, por la sala de la Unidad de Oncohematología que atiende a más de 78 pacientes oncológicos que llegan de distintos partes del territorio nacional en busca de cura para su enfermedad.

Una nueva experiencia

La presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Niños con Cáncer del Hospital del Niño, Patricia Mendoza, afirmó a ANF, que la iniciativa aliviará los traumas que sufren los niños con cáncer durante el proceso de su tratamiento. Destacó que, con el vehículo a control remoto, el transporte a cirugía pasará de ser una experiencia dolorosa a divertida.

"Me parece increíble porque los niños para ir a cirugía sufren, les crea trauma ir camillas o silla de ruedas. Tienen miedo porque no conocen lo que va a pasar en quirófano. El autito los va ayudar, será más divertido y no doloroso ir a cirugía", añadió.

La trabajadora Social de Oncohematología, Martha Blanco, contó que la iniciativa para usar los carritos en hospitales es una tendencia a nivel mundial, y que ahora se replicará en el país.

"Es una iniciativa muy interesante que se empezará a trabajar en el país, en el Hospital del Niño. Va a permitir al niño tener otra visión de su tratamiento, ya no se va a resistir a algún procedimiento. El autito no va ayudar a trabajar en temas terapéuticos y nociones del paciente", declaró a ANF.

Blanco remarcó que los dos carros donados, por ahora son los únicos con los que cuenta el nosocomio infantil, donde las enfermeras serán las responsables de dirigir los mismos.

"Es la primera vez que contamos con esta iniciativa, un auto va estar en Oncohematología y el otro en Quirófano para las otras especialidades. Su recorrido es de un piso a otro, pero va dar alegría a los niños que antes se los trasladaba en silla de ruedas o camillas", dijo Blanco.

La iniciativa fue aplaudida por padres de familia y galenos del nosocomio, quienes destacaron que la iniciativa ayudará a aliviar el estrés y angustia que sienten los pequeños pacientes antes de una operación.

Entrega a otras ciudades

El vicerrector de la Udabol, Marcelo Arroyo, resaltó que las donaciones se realizaron en simultáneo en Santa Cruz, donde entregó cinco autos de juguete a hospitales; Oruro, uno; Cochabamba, dos y La Paz, otros dos Mercedes Benz.

Arroyo indicó a ANF, que con los vehículos a control remoto se busca dar momentos más agradables a los pequeños atraviesa problemas de salud y que ante su fragilidad sienten todo tipo de miedos.

"Los juguetes donados buscan disminuir el estrés en los pequeños y se distraigan durante el trayecto a quirófano. Les va a ayudar a reducir el miedo. Esta práctica se hace a nivel mundial y hoy, nosotros queremos replicar y hacer coincidir en el Día del Niño boliviano, fue el mejor regalo", añadió.