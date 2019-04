Promulgan ley que acorta trámite de adopciones

El presidente Evo Morales promulgó ayer, en Tarija, la Ley de Abreviación Procesal para garantizar la restitución del derecho humano a una familia a niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en hogares de acogida del país.

“Recomendé al equipo jurídico redactar todo el proyecto de ley que hoy promulgamos para la niñez”, dijo a propósito de la norma que modifica el Código Niño, Niña, Adolescente.

Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, explicó que esa norma tiene cinco ejes principales, entre ellos, mejorar los procedimientos de acogimiento circunstanciales; además de la filiación, para que los menores cuenten prontamente con identidad.

Agregó que esa norma “prohíbe que los padres utilicen los centros de acogida como depósitos” porque a veces dejan a sus hijos en los hogares y luego los quieren recoger. El Ministro dijo que esa ley permite reducir el tiempo para “la adopción nacional” y, por último, “viabiliza los procedimientos de adopción internacional”.

Arce recordó que el Presidente constató en una visita al hogar de niños Carlos de Villegas, en La Paz, las dificultades que tienen los menores para ser adoptados y contar con una familia.

“El Presidente nos dijo no puede ser que los niños crezcan esperando una adopción que nunca llega porque hay trámites burocráticos, no puede ser que nuestros niños crezcan esperando tener una familia y el Estado, jueces, alcaldes y la burocracia no se los permita y nos instruyó trabajar en la ley”, sostuvo.

Según datos del Ministerio de Justicia, 8.369 niños, niñas y adolescentes viven en centros de acogida.