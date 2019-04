Un capitán de barcaza de 9 años que dice tener 14 y es casi adulto

Nathalie Iriarte V.

Con apoyo de Connectas

Charles —polera y short de fútbol, crocs rotos, y un diente frontal menos— habla con la osadía y coraje de quien aprendió a nadar en un río compartido con pirañas y cocodrilos. Sube a su bote cargado con turistas mientras sus colegas —chicos de 8 a 14 años— le ayudan a empujar la vieja barcaza de madera. Luego enciende el motor, amarra una cuerda en una tabla sobre su cabeza y maneja con una mano la pequeña hélice que nos impulsa. Con la otra, abre una aplicación en su celular: un jueguito de fútbol.

Charles capitanea su bote sin quitar la vista del celular. Mientras, cuenta que va a cumplir 14 años. Luego se delata diciendo que recién está en segundo de primaria y reconoce que tiene menos.

“Tengo 9, pero como soy grande parezco mayor. Comencé a manejar solito desde los 8 años. Mi tío me enseñó de motores”.

Se interrumpe a sí mismo mientras reniega: “Pucha, no lo pude instalar el juego, este otro es con megas. Tengo que jugar uno que no necesita señal, de los que uno se descarga”.

Luego sigue hablando de su trabajo y cuenta orgulloso: “Los fines de semana trabajo desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Entre semana voy a clases en la mañana y me vengo a las dos de la tarde. Por cada 100 pesos que hago me pagan 20. En un fin de semana bueno saco unos 100. Pero todo lo que gano se lo doy a mi mamá para la casa, no me gasto la plata”.

Charles sólo levanta la mirada para dar la vuelta. La mitad del tiempo del paseo se ha cumplido. Cuando gira, mira hacia una orilla del río y apunta con un dedo: “Ése era mi pontón (así llaman a las pequeñas balsas). Una noche llegó un turbión y se lo trajo hasta acá. Después tuve que conseguirme otro de mi tío. A veces se fregan los motores y otras veces se fregan las chalanas (las bases de madera)”.

“¿Y que pasaría si se nos apaga el motor ahorita?”, pregunto.

“Lo hurgo y lo arreglo. O si ya no da, nos volvemos remando. Tardo una media hora más en volver remando. Ya me pasó varias veces, pero una fue porque me quedé sin gasolina. Lo peor es que se te caiga un remo, ahí si quedamos fritos porque se los lleva la corriente rápido si uno no los agarra. Ya vamos a volver, no pasa nada”.

Al volver al muelle, otras balsas llenas de turistas van zarpando. Una la dirige un niño aún más pequeño que Charles. Tanto él como sus pasajeros van sin chaleco salvavidas. Entre los turistas hay una mujer con sus tres hijos, uno es un niño de brazos. Nadie parece notar nada extraño, es un día normal en el puerto Ballivián de Trinidad, uno de los atractivos turísticos de la capital del Beni.

La defensora de la Niñez de Trinidad, Selva Novak, suele visitar puerto Ballivián durante los fines de semana para comer pescado con su familia, pero dice no haber visto a niños balseros como Charles. Novak es funcionaria municipal desde hace años, pero nunca ha reportado casos de menores en trabajo peligroso.

img_20190209_140112_copy.jpg El manejo de barcazas y su gestión está a cargo de niños. ARCHIVO

PARADOJAS

¿Realidad que está más allá de las leyes?

Selva Novak dice que no recibe denuncias, pero luego agrega con total normalidad: “Sin ir muy lejos, anoche vi una niña de 8 años vendiendo maní. Le dije a la niña: les decís a tus papás que mañana los espero en la Defensoría”.

“Ahora, ¿qué puedo hacer con esos papás? ¿Les quito a la niña? Para llevar niños a los centros hay que pedirles la asistencia familiar, porque tienen que tener comida, vestido y todo”, agrega.

“Hay una parte en la ley que dice que cuando no velan por sus hijos se los podemos quitar. Pero en este caso es difícil que un papá te diga ‘ya, llevátelo’. Son los padres los que los explotan y nosotros tampoco podemos quitárselos así por así”.