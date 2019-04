Felcn e Inspectoría investigan a dos jefes policiales por narcotráfico

Ante la posibilidad de que el sorpresivo cambio de Rómulo Delgado del comando de la Policía haya sido porque él instruyó investigar a dos jefes policiales de Santa Cruz por narcotráfico —según revelan un audio e informes de inteligencia—, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, rechazó tal opción y dijo que se abrió una investigación interna contra los dos policías.

Romero explicó que si esos viajes “sirvieron para hacer contactos con posibles narcotraficantes es una investigación que le corresponde a la Felcn”. En tanto, el procedimiento del viaje y el destino se indagarán a través de la Inspectoría de la Policía.

“Yo he convocado al coronel G. F. M. S. y le he pedido una explicación. Y me ha señalado de manera categórica que tiene todos los respaldos de descargo sobre su viaje. Obviamente, él tendrá que presentar sus descargos”, dijo.

Los jefes policiales están al frente de unidades investigativas. El segundo, F. M. M., participó en el operativo del atraco a un vehículo de Brinks, en 2017, en Roboré.

Según los partes de inteligencia, el 28 de febrero, se tomó contacto con un informante que indicó que en los siguientes días existiría una reunión con dos personas de nacionalidad boliviana en Panamá con gente relacionada al narcotráfico “para el envío de cocaína por el aeropuerto de Viru Viru, Bolivia, en una cantidad de 40 kilos y que estaría previsto dicho envío en la línea aérea BoA entre mediados y finales de marzo”.

El exjefe de la Policía no negó ni afirmó que la voz del audio fuera suya y pidió trasladar la consulta de este caso al viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres.

Al respecto, el diputado de la oposición Enrique Siles dijo “algo raro pasa en la Policía y con el Gobierno en el tema del narcotráfico. Estamos seguros que obedece a esto el cambio de jefe de la Policía”.

Explicó que junto con el diputado Amilkar Barral hizo una solicitud para que el ministro Carlos Romero “venga a la Cámara de Diputados a dar un informe sobre la corrupción en la Policía”.

Respecto al pedido de que el Viceministro de Defensa Social se pronuncie sobre el caso narcotráfico, manifestó que Felipe Cáceres “tiene que informar a la población sobre su trabajo. Casi nunca aparece en medios de comunicación, tiene que informar sus resultados”.

En tanto, el diputado Ademar Valda (MAS) expresó que la investigación tiene que continuar. “Ninguna autoridad está exenta, pero obviamente tiene que haber una investigación previa”. Sin embargo, considera que no se debería mezclar una investigación con el cambio.

Filtración

El Ministro anunció que pedirá una investigación por la filtración de partes de inteligencia al actual jefe de la Policía, Fernando Calderón, porque considera que se interfiere con la investigación. “Filtrar una investigación en curso no sólo es una irresponsabilidad, sino que es un hecho muy grave, porque interfiere”, enfatizó.

MÁS DATOS

El Viceministro está en operativo

Los Tiempos intentó contactarse ayer con el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, a través de su unidad de comunicación. Sin embargo, esta repartición dijo que la autoridad estaba incomunicada porque realizaba operativos en el Chapare. Sin embargo, dijo que, el lunes, el comandante nacional de la Felcn, Maximiliano Dávila, se pronunciará.

De acuerdo con el exjefe de la Policía, es el Viceministerio de Sustancias Controladas el que tiene que responder sobre el caso de narcotráfico.

El diputado Enrique Siles manifestó que Felipe Cáceres tiene que informar cuánto ha erradicado e incautado al narcotráfico en el Chapare. “Creo que hay algo que no quieren que se sepa, porque el Chapare es la base del MAS”, dijo.