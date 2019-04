Increpan a la diputada opositora Norma Pierola; denuncia acoso político

LA PAZ |

La mañana de hoy, un grupo de personas increparon e insultaron a la diputada Norma Pierola, debido a la carta que ella y otros legisladores opositores enviaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que interceda y así se evite la repostulación de Evo Morales. La legisladora denuncia amedrentamiento y acoso político.

"Malditos egoístas, desgraciados", dijo una mujer que, junto a otras personas, le gritó, mientras esta intentaba hablar con la prensa cochabambina en la puerta de la Brigada Parlamentaria en Cochabamba.

Este hecho fue registrado en varios videos, que luego se difundieron en las redes sociales. En éstos se ve que un grupo de personas con actitud agresiva increpan e insulta a la legisladora.

Pierola explicó que llegó a ese establecimiento, porque el presidente de la Brigada, Ademar Valda, la convocó para que firmara unos papeles de la gestión. Aseguró que, además, había un grupo de periodistas, que fueron citados por el jefe de prensa de la presidencia del Senado, quienes pidieron hablar con ella.

"Fue una desagradable sorpresa llegar, encontrar no solo una turba enardecida, y que no solamente me insultaron, sino que estaban quemando un muñeco con mi cara (...) Pedían mi muerte. Fui objeto de agresiones y de coacción física y psicológica, queriéndome obligar a firmar una carta de renuncia (a la Cámara de Diputados)", contó a ANF, horas después del suceso.

Frente a esta situación, la legisladora intentó entrar al edificio de la Brigada, pero fue bloqueada por otros activistas, algunas con poleras de la organización La Zurda, que según Pierola, son afines al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La Diputada aseguró que además de amenazas de muerte e insultos, en su condición de su mujer, sufrió agresiones físicas.

"Empujones y amedrentamiento, especialmente de una señora, que se puso en mi detrás la que me jaló el cabello y me empujó porque no me dejaron entrar a la Brigada", afirmó.

"Vendepatrias, vendepatrias", vitoreaban las personas, que evitaban el ingreso de la diputada, quien finalmente logró ingresar. En el video se ve a un hombre con megáfono y dos personas que sujetan palos.

Según Piérola, el hombre del megáfono era Coco Delgado, funcionario de prensa del Senado, quien -de acuerdo con lo que el presidente de la Brigada le dijo después del suceso-, pidió una sala de este espacio para realizar una conferencia de prensa.

ANF consultó a Comunicación del Senado, y desde allí negaron que Delgado sería el que sale con el megáfono en los audiovisuales.

Acoso político

"Me tenga que mandar a un funcionario de la Cámara (del Senado) para que me haga semejante atropello. Yo quiero denunciar públicamente, que no es solo una instigación pública a delinquir, sino que (hubo) amenazas de muerte, hay una discriminación abierta y además es acoso y violencia política contra las mujeres", denunció Pierola.

De acuerdo con lo registrado por la prensa cochabambina, la diputada Unidad Demócrata, Cira Castro, también fue víctima de amedrentamiento de parte del mismo grupo, pero no quiso hablar al respecto.

Al respecto, el ministro de Comunicación, Manuela Canelas, rechazó cualquier acto de hostigamiento a diputados opositores y dijo que se investigará si los que protagonizaron este hecho son miembros del partido de Gobierno.

"Por supuesto que no compartimos, rechazamos cualquier tipo de actitud (...) Ninguna actitud violenta, ningún acoso, ningún amedrentamiento, a ningún diputado, aunque sea un diputado que ha firmado una carta pidiendo una intervención por parte de Donald Trump, nada, nada de eso justifica lo que me has mostrado en el video", aseguró a los periodistas.

Pierola -tanto en comunicación con ANF como con los periodistas de Cochabamba, con quienes incluso lloró- demostró su temor ante el hecho. Aseguró que no es la primera vez que le sucede. Por ello, pidió garantías al Gobierno para continuar su labor en el Legislativo.

"(Pido que) la Brigada y el presidente de la Brigada nos dé absolutas garantías, y por supuesto, el gobierno, porque nosotros no hemos cometido delito de traición de la patria", finalizó.