Mujer muere al tener mellizos y padre denuncia negligencia

Oyuki Sato de 27 años falleció el pasado jueves tras dar a luz a mellizos, un varón y una niña, en el hospital de Rurrenabaque, Beni. El esposo de la víctima, Domingo Novo, denunció negligencia médica porque, según asegura, su pareja recibió malos tratos y se le negó la cesárea, lo que derivó en su fallecimiento.

Novo en contacto con ANF contó que su pareja y madre de otros tres niños peregrinó por atención médica varios días antes del alumbramiento e incluso aseguró que la ginecóloga S. P. del nosocomio de Rurrenabaque se negó a practicarle la cesárea y la “obligó” a tener a sus bebés de forma natural, pese a que cada uno pesaba más de tres kilos.

“Mi esposa ya estaba mal antes del 17 (de abril) y fue al hospital, pero no la atendieron. Ese día estaba con dolores y no ha dormido nada. Al día siguiente, retornamos, no estaba su doctora. La llevaron a Emergencias, ahí piden papeles, el historial clínico. En la ecografía todo salía bien y la prepararon para cirugía, pero la doctora me dijo no se le va hacer la operación, va a tener normal”, remarcó.

Esa decisión de la médica asustó no sólo a Novo, sino también a sus familiares que ya temían lo peor por el riesgo que representaba un embarazo de mellizos.

Domingo estuvo acompañando a su pareja en la sala de parto para transmitirle tranquilidad, y relató que fue testigo de cómo trataron a la madre de sus hijos que se quejaba por el dolor y el sufrimiento iba en aumento. Luego del nacimiento del primer bebé, alistaban a Oyuki para el segundo que venía en posición transversal.

Tras media hora del parto, la progenitora comenzó a desangrarse, de acuerdo al relato de su pareja. Los médicos decidieron operarla para detener el sangrado y le sacaron la matriz.

Horas más tarde, la salud de Oyuki se deterioró aún más, la hemorragia regresó y los galenos del nosocomio decidieron trasladarla hasta Trinidad para que reciba atención especializada, pero sólo había una ambulancia disponible y estaba en mal estado. Pero, aun así, el tiempo era apremiante y el viaje en carretera sería largo. Con la ayuda de su jefe, Domingo pudo conseguir una avioneta para el día siguiente y trasladaron a su esposa. La mujer tuvo un ataque en la nave y posteriormente murió.

“Me siento muy dolido, quedarse con gemelos más tres hijos es difícil. No quiero dinero, quiero que esto no vuelva a suceder”, finalizó.

DIRECTORA DICE QUE SE HIZO LO NECESARIO

La directora del hospital de Rurrenabaque, Lidia Villca, declaró a ANF que Oyuki era una paciente con una complicación de atonía uterina (consiste en que el útero no se contrae luego de la expulsión de la placenta y es la primera causa de hemorragia después del parto).

Consultada sobre por qué no se le practicó una cesárea a Oyuki para facilitar el alumbramiento de los mellizos, Villca argumentó que la ginecóloga de su nosocomio “hizo lo que tenía que hacer” y evitó dar más detalles al respecto. La directora se comprometió a brindar el número telefónico de la ginecóloga para que dé su versión, pero hasta el cierre de la edición no fue posible obtener el dato.