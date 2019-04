Suspenden por tercera vez audiencia de Gutiérrez, esta vez por supuesta amenaza de bomba

LA PAZ |

El Juzgado Octavo de Instrucción Penal suspendió hasta mañana el desarrollo de la audiencia de cesación a la detención preventiva del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez. Esta tercera suspensión en este año se debió por la amenaza de una supuesta bomba en juzgados del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.

"Anteriormente se ha descompuesto el juez (por eso se suspendió), ahora (dicen) amenaza de bomba. A mí me hacen pensar mucho porque el país entero, en sí la justicia misma sabe que soy inocente y que soy un preso político, y que voy a demostrar en audiencia, por eso tal vez se están suspendiendo las audiencias", manifestó Gutiérrez, mientras era evacuado de juzgados hacia el penal de San Pedro.

A las 16:00 aproximadamente, Gutiérrez ingresó a la audiencia donde debía tratarse su pedido de libertad. Sin embargo, diez minutos después, la Policía desalojó a todo los funcionarios y litigantes, porque se registró una llamada telefónica alertando que si se llevaba una audiencia iba a explotar una bomba.

Gutiérrez expresó sus dudas sobre la supuesta bomba y lamentó que nuevamente se suspenda su audiencia.

El fiscal del caso, Alexis Vilela, informó que el juez declaró un cuarto intermedio de la audiencia hasta mañana a las 8:30. Afirmó que no corresponde liberar al dirigente cocalero porque podría darse a la fuga u obstaculizar las investigaciones.

Hay "riesgo de fuga y obstaculización. Es de conocimiento que el señor Franclin Gutiérrez ya habría salido de territorio boliviano en reiteradas oportunidades a diferentes países; es eso el motivo por los cuales el Ministerio Público considera que existe este riesgo de fuga", refirió Vilela.

Mencionó que la investigación del caso es compleja porque se investigan varios hechos penales en este proceso.

El dirigente de Adepcoca Sergio Pampa dijo que no hay argumentos para mantener encarcelado a Gutiérrez y con estas suspensiones solo buscan tenerlo recluido por más tiempo.

"Esto es un teatro, esto es un show lo que están haciendo para suspender las audiencias de Franclin porque no pueden justificar, no pueden mostrar pruebas y no saben cómo más justificar y dicen haremos algo, haremos un teatro para que no se lleven las audiencias, eso podemos pensar", aseguró hoy Pampa.

Es la tercera vez en este año que se suspende la audiencia de Gutiérrez, las dos primeras fue por problemas de salud de dos jueces.

Franclin Gutiérrez está detenido preventivamente en el penal de San Pedro desde agosto de 2018 y es investigado porque, supuestamente, organizó un grupo armados para atacar a los policías en La Asunta.