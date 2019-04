Decomisan medicamentos sin registro sanitario en Quillacollo y comerciantes protestan

La Sub Unidad de Farmacias del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la Intendencia Municipal de Quillacollo decomisaron, en los mercados y tiendas, medicamentos que no tenían registro sanitario o estaban expirados; sin embargo, algunos comerciantes se resistieron al decomiso argumentando que no son productos farmacéuticos.

Los funcionarios decomisaron: corticoides, jarabes para la tos, tabletas, cremas, pañales e insumos médicos que no contaban con registro sanitario, envase inadecuado y tampoco fecha de vencimiento.



El intendente de Quillacollo, Ernesto Crespo Borda, indicó que este es el primer operativo desde que ocupó el cargo, pero en su condición como ciudadano no evidenció la venta de medicamentos en los mercados, porque la mayoría de la población opta por realizar sus compras en farmacias.

“Estamos acompañando, (…) esperamos que se estén vendiendo productos como corresponden”, reconoció.

El operativo inició con el control a dos farmacias, ubicadas en las calles 6 de Agosto y Cleomedes Blanco de Quillacollo y el Sedes constató que los productos contaban con registró sanitario, pero los productos de cuidado personal estaban vencidos, por tanto, fueron desechados inmediatamente.

La responsable de la Sub Unidad de Farmacias, Aleida Camacho, recomendó a los centros farmacéuticos comercializar medicamentos con registro sanitario, fecha de vencimiento y conservación adecuada, para cumplir con el control de calidad, sin poner en riesgo la salud pública.

Posteriormente, se ingresó a los mercados donde varias tiendas informales comercializaban productos sin fecha de vencimiento, y de dudosa procedencia, puesto que eran productos “americanos”, faltos de una póliza de importación.

Al respecto, Camacho afirmó que “no podemos permitir el manejo de medicamentos en una tienda de bisutería (…) todo medicamento corresponde a las farmacias, en cuanto a dispensación”.

Uno de los propietarios de las tiendas, cuestionó el trabajo del Sedes, y aseguró que los productos decomisados “no son medicamentos”.

“Tampoco pueden venir a quitarnos mercadería que nosotros vendemos”, añadió el comerciante, a tiempo de indicar que las “curitas” y telas adhesivas no son parte de los productos farmacéuticos.

Otra comerciante, en la misma línea, sugirió que los operativos se extiendan a “comerciantes ambulantes”. Al mismo tiempo exigió que se realice un inventario de todos los productos decomisados para verificar la destrucción pública de los mismos.