Medina condecoró en 2018 a narco con orden de captura internacional

Una fotografía colgada el 1 de mayo de 2018 en la página de Facebook del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz constata la condecoración otorgada por el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, a Pedro Montenegro Paz, buscado en Brasil por narcotráfico.

La imagen muestra a ambas personas posando para la fotografía en uno de los actos realizados en conmemoración al 12 aniversario de dicha institución a fines de abril del año pasado.

Medina y Fernando Moreira, exjefe de la Felcc, fueron aprehendidos ayer por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones por delitos de encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación, el primero relacionado a la Ley 1008. Ambos policías son investigados por estar supuestamente involucrados en un envío de 40 kilos de droga a Estados Unidos vía Panamá.

El caso salió a la luz tras la filtración de audios con informes de inteligencia a los que accedió Los Tiempos.

La condecoración entregada por la Felcc a Montenegro fue revelada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien señaló, además, que el narcotraficante, pese a tener una orden de captura internacional, participó de los festejos por el aniversario de la Felcc en las gestiones 2017 y 2018.

“El señor Pedro Montenegro Paz no solamente habría participado en condición de invitado en estos actos oficiales de la Felcc, el aniversario de la gestión 2017 y 2018, sino que probablemente inclusive ha sido condecorado como empresario que contribuyó o ayudó o mereció algún reconocimiento de esta unidad; ése es un elemento que queremos que se corrobore e investigue”, indicó Romero.

La autoridad dijo que se pedirá la lista de invitados a dichos actos de la Felcc y que, además, su despacho elevó un memorial al Ministerio Público en condición de querellante, “mediante el cual ponemos en conocimiento este extremo que tiene una significación particular porque establece nexos directos del señor Pedro Montenegro Paz con la Felcc de Santa Cruz”.

El comandante departamental de la Policía, Igor Echegaray, aseguró que la lista de invitados a los aniversarios de la Felcc deberá ser solicitada a la Secretaría de esta unidad policial, misma que deberá certificar “quiénes han sido partícipes y por qué motivo se condecoró, porque hay para cada condecoración un justificativo y una comisión encargada de hacer una evaluación si es merecedor o no a una condecoración”. “No vamos a tolerar ni a solapar a nadie”, agregó el comandante.

Enrique Rodríguez, fiscal asignado al caso, ratificó que el Ministerio de Gobierno presentó una querella en contra de Medina y Moreira, quienes ayer, en su declaración, se acogieron a su derecho de guardar silencio, pero hoy serán puestos a disposición de un juez cautelar.

El fiscal señaló que se imputará a los exjefes policiales por los delitos de encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación. Aclaró que el primer delito está relacionado con la Ley 1008, puesto que los acusados “estarían encubriendo a una persona que tendría mandamiento de aprehensión con fines de extradición desde junio de 2015”, es decir, a Pedro Montenegro Paz.

“En audiencia cautelar, el Ministerio Público va a pedir la detención preventiva (para Medina y Moreira)”, añadió Rodríguez, a tiempo de señalar que la investigación continuará su curso, por lo que no se descartan nuevos actos investigativos como la toma de declaraciones a policías que colaboraban a los acusados, así como allanamientos.

¿Moreira y Montenegro viajaron juntos?

Romero informó que, a partir de un trabajo desarrollado por Migración, se estableció que Pedro Montenegro Paz, con una identidad falsa, salió del país con destino a Panamá en fecha 2 de marzo y retornó el 7 del mismo mes. Ambas fechas coinciden con el viaje realizado por Fernando Moreira, quien aparece en una foto reunido con Montenegro, y otras personas, como Robin Justiniano, hijo de Gonzalo Medina, en Cartagena (Colombia).

“Lo que significa que en ese viaje con destino a Panamá, con destino final a Cartagena de Indias, Montenegro habría formado parte del grupo de personas que habría realizado ese viaje”, dijo Romero.

Al respecto, Echegaray informó que Moreira realizó el mencionado viaje al exterior, pero “nunca pidió permiso”, por lo que se encuentra dentro de un proceso disciplinario al interior de la Policía.

Echegaray agregó que Medina pidió permiso, a cuenta de vacaciones, para trasladarse a la ciudad de La Paz por un tema de salud, pero “en ningún momento al exterior”.

Al respecto, Joadel Bravo, abogado de Medina, explicó que éste no tenía la tuición para ejecutar la orden de aprehensión de Montenegro —como argumenta la Fiscalía—, puesto que ese trabajo, relacionado a un delito de tráfico de drogas, le corresponde a Interpol Bolivia y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

“Bajo este principio, entonces todos los policías deberían estar aprehendidos porque no aprehendieron a Montenegro”, agregó el abogado .

Bravo mencionó también que el Ministerio Público no cuenta con suficientes elementos para fundamentar la acusación en contra de Medina, ya que solamente cuenta con elementos publicados por los medios de comunicación y no con informes oficiales, además que no se tiene razón de la supuesta droga que pretendía ser enviada a Estados Unidos ni de la persona que la recibiría.

Aunque el comandante departamental de la Policía explicó que Medina no contaba con permiso para salir del país, Bravo indicó que sí contaba con un permiso para vacación y que el exdirector de la Felcc tiene derecho a la libre locomoción.

Agregó que el Ministerio Público, en lugar de aprehender a Medina, debería investigar y aprehender a los oficiales que dirigieron Interpol y la Felcn en 2017 y 2018.

Al respecto, el ministro Romero dijo que llama poderosamente la atención que una persona buscada internacionalmente por narcotráfico, como Pedro Montenegro Paz, hubiera participado de un acto oficial de la Felcc y sin que Interpol Bolivia hubiera ejecutado la orden de aprehensión, por lo que considera que se actuó con negligencia.

¿Quién es Pedro Montenegro?

Montenegro es un ciudadano boliviano que tiene orden de aprehensión con fines de extradición a Brasil desde el 21 de julio de 2015. Según antecedentes del vecino país, está involucrado a una red que en 2013 fue desbaratada en San Pablo en la operación denominada “Monte Pollino”, que se ejecutó tras descubrirse en un país de Europa un cargamento 1,3 toneladas de cocaína que fue valuada en más de 60 millones de dólares.

Cabe destacar que, en el festejo de la Felcc de 2017, estuvieron autoridades policiales de Brasil, quienes fueron condecoradas.

Robin Justiniano, hijo de Medina, también es buscado por la Policía por aparecer junto a Montenegro en una fotografía

El Colegio de Abogados de Santa Cruz considera que la Policía debe reestructurarse para recuperar credibilidad

OPINIONES ¿De quién depende la Policía? ¿Quién es el encargado Interpol? ¿No es el Ministerio de Gobierno?. Luis Alberto Vaca. Diputado UD. "Preferimos quedarnos con 100 policías honestos (…) Los demás pueden ir a la cárcel". Yuri Calderón. Comandante de la Policía

OPOSICIÓN EXIGE LA RENUNCIA DE ROMERO

El diputado de Demócratas, Tomás Monasterio, solicitó la destitución del ministro de Gobierno, Carlos Romero, por su cercanía con los policías acusados.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, pidió “ver esas mafias hasta qué niveles del Gobierno del MAS llegan”, agregó.

El diputado opositor Rafael Quispe también consideró que se debe investigar “en un criterio personal” al ministro Romero, puesto que, según él, “se detiene a los ispis como un show político y los peses gordos quedan libres”.