Medina y Moreira no van a Palmasola, cumplirán detención en la Felcc

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, y el excapitán Fernando Moreira no cumplirán detención preventiva en el penal de Palmasola tal como se dispuso inicialmente, sino lo harán en celdas de la Felcc por seguridad.

"La jueza en último momento había dispuesto que cumplan en las dependencias de la Felcc, tomando en cuenta el grado de peligrosidad, del peligro que podrían correr sus vidas si eran remitidos a la cárcel pública de Palmasola, para preservar su seguridad y su vida dispuso que cumplan esta medida preventiva en las dependencias de la Felcc", informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma.

La Fiscalía apelará esa última disposición porque considera que ambos exjefes policiales deben cumplir la reclusión preventiva en Palmasola.

Los sindicados son investigados por los delitos de confabulación, asociación delictuosa y encubrimiento de presuntos hechos de narcotráfico.

El fiscal explicó que los indicios que vinculan a Medina y Moreira al narcotráfico son fotografías donde aparecen junto a Pedro Montenegro Paz, buscado por la justicia brasileña por tráfico de drogas.

Hoy siguiendo con las investigaciones del caso, el Ministerio Público hizo 14 allanamientos a propiedades de Medina, Moreira y Montenegro para recabar más elementos que permitan el esclarecimiento del caso.

Respecto al aprehendido Robin Justiniano, el fiscal Salguero señaló que será imputado por los mismos delitos que Medina y Moreira y en las próximas horas se llevará su audiencia cautelar.

"Él se abstuvo de declarar, se acogió al silencio. Por los apellidos (entre Medina y Justiniano) no hay una relación consanguínea demostrable, que se pueda decir es su hijo consanguíneo, no, se está hablando también de que sería no precisamente un hijo consanguíneo sino hijastro, pero tampoco tenemos la prueba de que sea hijastro", explicó el fiscal.

Mencionó que cuenta con una vinculación con un hecho de legitimación de ganancias y también habría sido imputado por un delito de narcotráfico, pero todo esto será indagado para ver qué paso con esos procesos.