Siles asegura que Medina estuvo dos años y algunos meses en la Felcc de Santa Cruz

SANTA CRUZ |

El coordinador técnico del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), Hugo Siles, aseguró que el coronel Gonzalo Medina, investigado por presuntos nexos con el narcotráfico, solo permaneció por dos años y tres meses en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, y no cuatro años como denunció la oposición.

"El policía Medina estuvo dos años y tres meses (en la Felcc), pero en todos los medios decían cuatro años y muchos políticos de oposición no tienen siquiera la responsabilidad de leer cosas o de investigar", indicó Siles la noche del viernes en una entrevista en el canal estatal.

En pasados días y tras conocerse el escándalo del presunto vínculo de Medina con Pedro Montenegro, buscado en Brasil por narcotráfico, políticos opositores cuestionaron que el exdirector de la Felcc haya permanecido por cuatro años al interior de aquella repartición, siendo que regularmente la gestión de un director es de un año.

Ante ello, el también exministro de Autonomías (Siles) acusó a los legisladores de oposición de utilizar datos equivocados y basarse en un "manual" que les fue asignado "por instrucciones" para atacar la gestión del Ministerio de Gobierno.

Asimismo, señaló que es "normal" que un director permanezca por dos años y cuatro meses en una repartición como la Felcc e indicó que eso también ocurre en otros departamentos.

"Lo que han dicho es de mala fe; hay gente que ha dicho que ha estado 4 años, cuando ha estado dos años y 4 meses, de plano ya hay una mala intención. ¿Quiénes lo dijeron? La oposición: (Óscar) Ortiz y (Tomás) Monasterio, opositores que generan la tergiversación y desinformación con un oportunismo político. Eso no es responsable", indicó.

Medina asumió el cargo de la Felcc cruceña en 2016 y permaneció en el cargo hasta su destitución el 15 de abril. El exjefe policial fue ratificado en el cargo por cuatro comandantes generales desde su designación.

Según Siles, el Ministerio de Gobierno estuvo "dos pasos adelante" en las investigaciones en el denominado caso Medina, por lo que negó que las pesquisas recién iniciarán con la filtración de audios, fotografías y de las publicaciones.

"El Ministerio de Gobierno estuvo dos pasos adelante en la perspectiva de que este caso que involucra a policías pueda esclarecer y sancionarse como corresponde", refirió.

El exministro explicó que el pasado 13 de abril Romero dio a conocer la primera denuncia en contra de Medina y el capitán Fernando Moreira, ambos acusados de tener nexos con el narcotráfico y actualmente recluidos en celdas de la Felcc de Santa Cruz, gracias a los trabajos de inteligencia.

"Romero hizo primicialmente la denuncia respectiva y es a partir de eso que inicia el proceso de investigación, se activa en el Ministerio Público las indagaciones respectivas. Diez días después, el Ministro da más revelaciones y amplía las investigaciones sobre las condecoraciones y reconocimiento que habría tenido Pedro Montenegro buscado por narcotráfico", agregó.

Finalmente, Siles resaltó el trabajo de Romero por los resultados de las investigaciones y criticó el accionar de los opositores salir a los medios y apropiarse de investigaciones que hizo el Gobierno.

"No es la oposición la que hace la investigación, no lo hizo Monasterio ni Ortiz, quienes que han salido a los medios como si ellos hubieron hecho algo; ellos no hicieron nada ni contribuyeron con nada", aseguró.