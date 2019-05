Delgado dice que no filtró el audio que destapó el caso de narcotráfico

El excomandante de la Policía Boliviana, Rómulo Delgado, luego de presentarse a declarar en la Fiscalía de Sustancias Controladas en calidad de testigo, negó que haya sido él quien filtrara el audio con el que se destaparon las investigaciones sobre los presuntos nexos con el narcotráfico del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Corrupción (Felcc), Gonzalo Medina, y el exjefe de la División de Propiedades de la misma repartición, Fernando Moreira.

"Yo no ordené investigar al coronel Medina, hay que hacer una aclaración, yo he sido comandante general de la Policía Boliviana, el comandante general no tiene la atribución de investigar. Existen los órganos pertinentes para la investigación de esos casos (...) No tenía conocimiento de ese caso (Montenegro)", aseguró a los medios en Santa Cruz.

#ÚLTIMO

El general Rómulo Delgado afirma que él no ordenó investigar a Medina y Moreira y que tampoco filtró el audio. pic.twitter.com/hUVhGEuG8m — Los Tiempos (@LosTiemposBol) 2 de mayo de 2019

En el audio publicado por Los Tiempos, de manera exclusiva, se escucha a Delgado decir que no encuentra otra explicación a su retiro como comandante, más que una investigación que iba en curso. Esa investigación, según publicó este medio, era contra los entonces jefes policiales, Medina y Moreira, que ahora están detenidos.

Delgado también dijo de manera categórica: "Yo soy una persona que siempre he cuidado mi carrera y he actuado responsablemente. Yo no he filtrado ningún audio, eso sería ser irresponsable".

Consultado sobre los motivos de su desstitución se limitó a decir que fue porque se terminó un ciclo, "como han indicado las autoridades".

Yo he sido un jefe disciplinado y estoy asumiendo la destitución en el cargo", añadió¨.

Finalmente el excomandante pidió "que el periodista que ha recibido ese audio, manifieste si he sido yo. El día, hora y lugar en que he filtrado el audio. A mí me afecta, el hecho de que se haya filtrado ese audio no es responsabilidad mía".

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó el 28 de abril en una entrevista en canal estatal, al excomandante Delgado de haber grabado “maliciosamente" una conversación con otro jefe policial y filtrarla a la prensa como venganza tras su remoción del cargo.

"Delgado le hace una llamada (al director de la Felcn Maximiliano Dávila), la graba maliciosamente, para tratar de embarrar, de vengarse, y resulta que se la filtra al periódico Los Tiempos y este medio la publicita con iniciales. Esto nada tiene que ver con la investigación en curso", dijo Romero en aquella ocasión.

Los Tiempos se ampara en la Ley de Imprenta para proteger la fuente que filtró el audio a este medio de comunicación.