Exreina de belleza denuncia que usaron su foto en notas de miss investigada en caso Montenegro

LA PAZ |

Adriana Carolina Méndez Conde, modelo y exreina de belleza de La Paz, denunció que medios de comunicación y páginas de Facebook utilizaron su fotografía para incluirla en notas y videos referentes a la detención de Adriana Daniela M. J., modelo y miss cruceña, quien es investigada por nexos con Pedro Montenegro, supuesto narcotraficante que es buscado en el país.

"Es por el homónimo. Sinceramente ya no sé qué hacer. Primero fui a la Felcc y se procedió a la eliminación de mis fotos en Facebook. También me contacté con los medios que compartían en sus plataformas para decirles que la persona que aparecía en la foto no era de quien hablaban en la noticia", explicó Méndez Conde en entrevista con ANF.

Adriana Daniela M.J. fue aprehendida el pasado fin de semana en Santa Cruz por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por existir indicios de nexos con Montenegro, buscado por la justicia brasileña.

"En principio pensé que era algo que podía pasar desapercibido, pero mis familiares y amigos me hicieron reflexionar porque entraba en juego mi reputación e integridad como mujer, las cuales son golpeadas por la violencia mediática del que soy objeto", dijo.

Un flujo de llamadas con Montenegro, un viaje a Cartagena, Colombia, en marzo pasado, y la posesión de bienes, un departamento y tres vehículos, que no tienen relación con sus ingresos, son algunos de los indicios que comprometen a Adriana Daniela M. J. quien luego de prestar su declaración, fue puesta en libertad.

Tras conocerse la noticia, varios portales de medios de comunicación nacionales e internacionales informaron sobre la detención de Adriana Daniela M. J. Sin embargo, y según Méndez Conde, algunos de éstos usaron fotografías de sus redes sociales para acompañar sus notas.

Méndez Conde sostiene que el problema radica en que ella y la modelo investigada tienen un nombre y apellido en común, además de compartir la misma profesión y haber sido reinas de belleza, razones que hicieron que algunos medios cometan el error de confundirlas y usar sus fotos en las notas sobre la detención de Adriana Daniela M. J.

Lamentó que sus fotografías hayan circulado a nivel nacional con las notas del arresto de Adriana Daniela M. J., y que incluso estas informaciones hayan trascendido fronteras y reproducidas compartidas en medios mexicanos, peruanos, entre otros, y en páginas de Facebook. "Incluso el diario Vanguardia de México se dio el lujo de buscarme en Instagram y utilizar mis fotos de ahí, confundiéndome con Adriana Daniela M. J.", agregó.

Afligida y acongojada, la joven modelo y exreina de belleza dijo que se dio a la tarea de peregrinar por distintos medios de comunicación para denunciar su caso y aclarar la mala utilización de su fotografía.

"Esta situación me tiene preocupada (...) Me afecta mucho porque yo no he sido detenida ni nada. Mi imagen es la que se está mal utilizando", indicó.