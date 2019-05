Mesa asegura que el MAS quiere crear una cortina de humo

El expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa aseguró hoy que el Movimiento Al Socialismo (MAS) intenta involucrarlo en acusaciones falsas para crear una "cortina de humo" y perjudicar su campaña frente a las elecciones de octubre.

"El Gobierno ha armado este caso y el caso Quiborax y el caso Camargo Correa y el caso inmunidad a los militares norteamericanos para afectar mi candidatura porque el Gobierno sabe que nosotros podemos y que vamos a ganar las elecciones", precisó.

Aseguró que Medina es la punta del iceberg de los casos que afectan a la Policía. “Trece años de este Gobierno, de inseguridad, en el que el señor Medina era considerado un héroe, fue condecorado por el Concejo Municipal de Santa Cruz, fue una estrella de la Policía de nuestro país, y el Gobierno no se enteró (de sus nexos) y me preguntan a mí, que no conozco ni he conocido al señor Medina", dijo y pidió que se pase la consulta a otras personas como el ministro Carlos Romero.

El martes la diputada Susana Rivero (MAS) lo emplazó a explicar el origen de los 30 mil dólares, con un documento con firma de Medina donde no figura el nombre del exjefe policial, hecho que Mesa resaltó hoy. Al respecto, Mesa dijo ayer que en 2009, dado el delicado estado de salud de su padre José Mesa Figueroa, se hizo cargo de la administración de un dinero producto de la venta de un departamento, ubicado en el edificio Brasil, en la avenida 6 de Agosto, en La Paz.

"Qué le hace suponer a la señora que hace esta acusación que se trata del pago de la totalidad de ese departamento, ese es un primer punto, pero no tengo por qué dar explicaciones sobre montos", cuestionó reiterando que el Gobierno quiere desviar la atención del escándalo de narcotráfico que involucra a exjefes de la Policía Boliviana.

Esa operación estuvo a cargo de su abogado Paulino Verástegui Palao y el departamento, de propiedad de los padres de Carlos Mesa, se vendió a Blanca Grimanesa Hinojosa I. , del Beni. El 16 de junio de 2009 depositaron en su cuenta 30 mil dólares por esa transacción.

“El grado al que llega el Movimiento Al Socialismo (MAS) para atacar sin escrúpulos produce escalofríos”, finalizó.

Al respecto, el candidato propuso despolitizar la Policía, respetar los escalafones de ascenso, elección del comandante de la Policía por méritos.