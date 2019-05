Delgado pide a Los Tiempos revelar la fuente del audio

El excomandante general de la Policía Rómulo Delgado negó ayer haber filtrado el audio que destapó el caso Montenegro, y exigió al diario Los Tiempos revelar la fuente de esta filtración y de esta forma vulnerar la Ley de Imprenta.

“Quiero pedir enfáticamente que aquel medio (Los Tiempos), que ha obtenido el audio, dé a conocer quién es la persona que ha filtrado el audio. Yo lo pido por la responsabilidad y la ética que tiene que haber en los medios de comunicación”, dijo el exjefe policial tras declarar ante la Fiscalía Antinarcóticos en Santa Cruz.

Sin embargo, la solicitud de Delgado vulnera el artículo 8 de la Ley Imprenta, que establece que “el secreto en materia de imprenta es inviolable”. Por lo mismo, este medio no mencionó cómo el audio llegó hasta su sala de Redacción, cumpliendo con su código de ética y la normativa nacional.

El pasado domingo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó a Delgado de filtrar el audio a Los Tiempos por una presunta “venganza” por haberlo destituido de la comandancia general donde estuvo no más de tres meses.

Delgado, que no negó la veracidad del audio, pidió que el periodista que escribió la nota diga el “día y la hora” en que supuestamente filtró el registro.

Revelación

En el audio, difundido el pasado 13 de abril, el general Delgado atribuía su destitución a un informe de inteligencia que investigaba al entonces director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, y Fernando Moreira por estar involucrados en un supuesto envío de 40 kilos de droga a Estados Unidos vía Panamá.

Posterior a este hecho, aparecieron varias fotos que involucraban a Medina y Moreira con el narcotraficante Pedro Montenegro, además se vieron implicadas más personas, como el hijastro del exdirector de la Felcc, Robin Justiniano, pero también otros policías y civiles.

El pasado domingo, Romero aseguró que Delgado hizo una llamada telefónica al director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, y la grabó “maliciosamente para tratar de embarrar y vengarse”.

Romero dijo que se investigaría a la persona responsable de filtrar el audio porque eso perjudicó el trabajo de investigación. Sin embargo, el excomandante, tras declarar por cinco horas ayer en la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz, en calidad de testigo, reiteró que él no filtró el audio a Los Tiempos y que tampoco ordenó investigar a Medina y Moreira.

“Yo no he infiltrado ningún audio, eso sería ser irresponsable”, dijo Delgado, a tiempo de mencionar que él no tenía conocimiento del supuesto envío de droga a Estados Unidos y que tampoco ordenó investigar a los policías ahora detenidos, ya que ésa no es su función.

“El comandante general no tiene la atribución de investigar. Existen los órganos pertinentes para la investigación de los casos”, agregó.

ROMERO CONOCIÓ A MEDINA EN LA FELCC

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aclaró que él no designó a Gonzalo Medina como director de la Felcc de Santa Cruz, ya que ésa es competencia de los comandos departamentales de la Policía.

Dijo que Medina asumió ese cargo en noviembre de 2016 cuando el comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz era Sabino Guzmán.

“Yo a Medina lo conocí en la Felcc. Nosotros no designamos a los directores departamentales, ni siquiera nacionales; nos presentan una orden de destino de las direcciones nacionales y de los comandos departamentales y nosotros lo que hacemos es verificar antecedentes”.

TESTIGOS NO DECLARAN POR FALTA DE FISCALES

Giovanka Fernández, una de las mujeres que forma parte del grupo de 18 personas que viajó a Cartagena (Colombia) junto a Pedro Montenegro, se presentó ayer a declarar en la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz, sin embargo, no logró hacerlo porque ningún miembro de la comisión de fiscales se hizo presente.

Fernández es investigada por encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación al igual que su esposo, Mauricio Higa Rodríguez. Ambos viajaron a Colombia.

Néstor Higa, abogado de Fernández, informó que la declaración de la mujer fue suspendida para el próximo martes.

Adriana Méndez, modelo investigada, tampoco pudo declarar ante la ausencia de fiscales.

BUSCAN A REGISTRADOR QUE DIO CERTIFICADO A NARCO

La Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público llegaron ayer hasta la localidad de Chané, en el municipio de Warnes (Santa Cruz), en búsqueda de Ángel Toledo Torres, funcionario de Registro Civil que el año 2009 extendió un certificado de nacimiento a Pedro Montenegro Paz con la falsa identidad de Pedro Hoffman Sáenz.

Según datos extraoficiales, dicha oficina de Registro Civil dejó de funcionar poco tiempo después de emitir el certificado fraudulento. Aunque este mismo lugar es el domicilio de Toledo, éste no pudo ser encontrado por las autoridades.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que se aprehendió a una persona que “habría fraguado el documento de identidad “ de Montenegro.