Mesa acusa al Gobierno de ser autoritario y corrupto sin límites: "No me amedrentan"

LA PAZ |

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, llamó corrupto "sin límites" al gobierno de Evo Morales y de tener los "mayores nexos con el narcotráfico", después que la Fiscalía de La Paz resolvió abrir una investigación en su contra por la transacción de un departamento con el exjefe de la FELCC, Gonzalo Medina.

"He sido citado como "testigo" del caso Medina para el lunes 6 a las 15. Este gobierno corrupto con los mayores nexos con el narcotráfico, busca con esta acción inhabilitar mi candidatura. NO ME AMEDRENTAN. Yo lo acuso de autoritarismo y corrupción sin límites!", escribió en su Twitter.

El Ministerio Público abrió una investigación penal en contra del expresidente por las transacciones, supuestamente irregulares, que recibió en 2009 del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, quien es investigado actualmente por presuntos vínculos con el narcotráfico.

"Estamos en etapa investigativa, estamos detectando todas las transacciones irregulares (...) estamos analizando cada una de las transacciones, en ese entendido a medida que vayamos recabando todos los indicios vamos a ir convocando a más personas", manifestó la fiscal Makerly Zambrana.

Las acciones se dan después que la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, denunció el martes que el exmandatario había recibido un depósito de 30.000 dólares del exjefe policial de la Felcc, hecho que fue confirmado por el propio Mesa, no obstante, precisó que se trató de una venta de un departamento absolutamente legal.

Sin embargo, posteriormente, surgieron otros elementos, el también candidato a la presidencia dijo que el martes recién se enteró que el deposito del dinero fue realizado por Medina, aunque la transacción se hizo entre el abogado de los padres de Mesa, dueños del departamento, y el hermano de Medina.

Rivero, en las últimas horas manifestó que los 30.000 dólares de junio de 2009 no fueron por la venta del departamento, y que se vendió recién el 2010 en 19.000 dólares.

Mesa asegura que se trata de un ataque político porque el oficialismo sabe que saldrá victorioso en los comicios de octubre de este año, asimismo, que el objetivo es afectar su candidatura.

El oficialismo ha puesto bajo sospecha el origen de los recursos que fueron depositados en la cuenta de Mesa, según Rivero, porque quién hizo el pago es el exjefe de la Felcc, ahora investigado por sus presuntos vínculos con el extraditable Pedro Montenegro, buscado por delitos de narcotráfico en Brasil.

El abogado y hombre de confianza de Mesa, Carlos Alarcón, ha retrucado estas sospechas, manifestó que si el Gobierno cuestiona que se hubiera vendido a Medina el departamento, por qué lo mantuvieron en un alto cargo para la seguridad nacional como es la Felcc si es que estaba relacionado con el tráfico de drogas.