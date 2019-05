Jefe del TSJ adula al ministro Arce en la promulgación de la Ley de Abreviación Penal

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, calificó ayer la promulgada Ley de Abreviación Procesal Penal como el producto más exquisito en materia legal y destacó que es resultado de la brillantez y de la capacidad intelectual del ministro de Justicia, Héctor Arce.

“No es una ley más que el Estado Plurinacional la está lanzando; es una ley consensuada, es, diríamos, el producto más exquisito de la adecuada conducción y de la brillantez de la capacidad intelectual de nuestro Ministro de Justicia, que condujo adecuadamente la comisión 898 que tiene este producto”, mencionó Revilla en el acto de promulgación de la ley.

La autoridad enfatizó que la promulgación de esta ley “es un acto que marcará un antes y un después del sistema judicial penal de la justicia boliviana”.

“Hasta aquí se sacaron leyes improvisadas, que venían de consultorías o de cualquier otro modo; pero estas leyes son genuinamente bolivianas y trabajadas no de modo improvisado” apuntó.

Indicó que el compromiso del Órgano Judicial es que de aquí en adelante los procesos duren días y no años, y que no dependan nunca del poder económico de las personas ni de determinados pactos subalternos. Se comprometió a que en un año ya no habrá más procesos penales pendientes.

SEIS CLAVES DE LA LEY

La nueva ley se basa en seis características para mejorar la justicia: notificaciones procesales, limitación de la detención preventiva, afianzamiento de la oralidad, reajuste competencial, oficinas gestoras de procesos y complementación de normas.