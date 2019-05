Demócratas iniciarán acciones legales por la retención de la esposa de Leyes en Viru Viru

Después de la retención de Ingrid Lazaneo, esposa del alcalde José María Leyes, en el aeropuerto internacional Viru Viru, la diputada y abogada Eliane Capobianco informó que tras la situación iniciarán acciones legales.

"Denunciamos ante la opinión pública un nuevo abuso del MAS. Vamos a iniciar acciones legales para proteger los derechos humanos de la señora Ingrid Lazaneo, como también vamos a investigar quienes son los responsables de este abuso", expresó la legisladora de oposición.

Capobianco indicó que la primera medida será elevar una acción de libertad para impedir nuevas actuaciones ilegales de los organismos de seguridad aeroportuaria, para que la esposa de Leyes pueda viajar sin restricciones a sus encuentros con las instituciones garantes de los DDHH en el continente.

Lazaneo pretendía viajar a EEUU para presentar una demanda internacional con el fin de que se respeten los derechos de su esposo, quien es procesado por los casos Mochilas I, II y III.

"El día de mañana (lunes) debía presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una denuncia internacional contra el Estado boliviano por la vulneración de los derechos humanos de José Maria. También tenía concertada varías citas con ONG y otras instituciones de derechos humanos. Lamentablemente ya no podré hacerlo, pero seguiremos en esta lucha por la libertad y los Derechos de mi familia", explicó la afectada.

Cuando la esposa del munícipe esperaba su atención en Migración, agentes policiales le impidieron su abordaje a la aeronave e intentaron llevarla a oficinas de la FELCC de Warnes, lo que fue impedido por la acción oportuna de varias parlamentarias Demócratas que llegar a la terminal aérea.

"No tengo ni nunca tuve ningún proceso penal; no he sido citada y convocada por ningún fiscal, ni tengo arraigo u otra medida. Lo que ha pasado es una muestra del abuso de poder al que estamos sometidos los familiares de quienes piensan distinto al gobierno", denunció Lazaneo.