Derrumbe: agilizarán registro para dotar casas

"Me preguntan por qué recién hemos empezado con el Seguro Universal de Salud, es porque no teníamos muchos recursos económicos", afirmó el mandatario. Ver más Evo justifica implementación del SUS después de 13 años: "No teníamos muchos recursos"

El exvicepresidente y candidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, criticó las recientes publicaciones en redes sociales que muestran al director de la... Ver más Neurona: Cárdenas critica el descaro de la célula "ponchos rojos" por exhibir sus hazañas

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, presentó en su cuenta de Twitter un informe del abogado Paulino Verástegui sobre la venta del departamento. Ver más Abogado asegura que Mesa no participó en la venta del departamento