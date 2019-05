Diputado denuncia retención ilegal de esposa de Leyes en oficinas migratorias de Viru Viru

Ingrid Lazaneo, esposa del alcalde suspendido, José Maía Leyes fue retenida presuntamente de manera ilegal por más de cuatro horas en oficinas migratorias del aeropuerto de Viru Viru, cuando se disponía viajar a Washington, denunció el diputado, Tomás Monasterio (UD), quien anunció investigar hasta dar con el autor de una alerta interna que se activó sin considerar que la afectada no tiene ninguna orden de arraigo.

"Tenía previsto una agenda en Washington para hacer una representación a nombre de su esposo ante Human Rights y otros organismos internacionales respecto al debido proceso, la violación de garantías constitucionales, esta agenda que debía cumplir hasta el día jueves, pero de manera absolutamente abusiva y cobarde han hecho gala del abuso descomunal en su contra", dijo el asambleísta.

Monasterio señaló que sin que exista una orden de arraigo o algún impedimento legal en contra de la esposa de Leyes, para que pueda salir del país se hizo uso de una extraña y oscura comunicación interna a la que tuvo acceso a través de la investigación preliminar realizada.

"Estuvo secuestrada más de cuatro horas, se presenta a los controles migratorios para poder volar a Panamá-Miami- Washington y la llevan sin ninguna orden legal a las oficinas de Migración a partir de una extraña comunicación interna que decía que: si la ciudadana Ingrid Evelyn Lazaneo se presenta en algún puesto de control fronterizo debe comunicarse a oficiales de UPCON y la FELCC", señaló.

Lo más extraño del caso dijo que Lazaneo no tiene ningún proceso penal abierto en el país en su contra y menos una orden de arraigo para haberla impedido realizar su vuelo. "No existe ninguna denuncia en contra de ella, no existe ninguna orden judicial que coarte su libre locomoción, hay un abuso descomunal, desproporcional de parte de las instituciones del Gobierno", manifestó.

Monasterio calificó el suceso ocurrido en contra de la esposa de Leyes, como un acto de control político que vulnera todo derecho constitucional.

"Queremos como Demócratas manifestar nuestra profunda indignación y nuestra solidaridad con José María Leyes, que hoy es una víctima, un preso político, que son solo una imputación formal se encuentra a más de un año secuestrado por esta justicia corrupta en un penal del país", señaló.

Ante los últimos acontecimientos dijo que lo más probable es que Lazaneo no insista en viajar ante la falta de garantías a sus derechos, y anunció el proceso de fiscalización a lo sucedido en Viru Viru para dar con los funcionarios que violentaron todos los derechos de la esposa del Alcalde suspendido.

Por otra, la diputada y abogada Eliane Capobianco informó que, una vez enteradas de la irregularidad, varias parlamentarias Demócratas llegaron hasta Viru Viru, para constatar que no había ninguna orden para retener a Lazaneo.

"Denunciamos ante la opinión pública un nuevo abuso del MAS. Vamos a iniciar acciones legales para proteger los derechos humanos de la señora Ingrid Lazaneo, como también vamos a investigar quienes son los responsables de este abuso", expresó.

Capobianco indicó que la primera medida será elevar una acción de libertad para impedir nuevas actuaciones ilegales de los organismos de seguridad aeroportuaria, para que la esposa de Leyes pueda viajar sin restricciones a sus encuentros con las instituciones garantes de los DDHH en el continente.