Imputan a un fiscal por conducir en estado de ebriedad en Oruro

ORURO |

El fiscal departamental, Orlando Zapata, informó hoy que el Ministerio Público imputó al fiscal de Huanuni, Juan Carlos Illánes, por uso indebido de bienes del Estado y conducción en estado de ebriedad, tras protagonizar el fin de semana un hecho de tránsito en el distrito minero de Huanuni, del departamento de Oruro.

"El mismo fue aprehendido e imputado por los delitos de conducción peligrosa en estado de ebriedad, uso indebido de bienes del Estado y deterioro de bienes del Estado, por esos tres delitos fue imputado ese funcionario de la Fiscalía", informó a los periodistas.

Explicó que lamentablemente el fiscal de Huanuni, protagonizó el viernes un hecho de tránsito en estado de ebriedad, tipificado como choque a objeto fijo, "con daños materiales de consideración".

Zapata explicó que la semana pasada se realizó reunión con todos los fiscales, donde se les instruyó que actúen con "ética y moral, pero lamentablemente no entienden".

Aclaró que ese hecho es un acto personal, y como Ministerio Público iniciaron la querella que corresponde ante el "daño a la imagen de la Fiscalía".

"Quien, les habla no va a permitir hechos de esta naturaleza, he pedido a la población que me hagan conocer cualquier denuncia, sea policía, militar, o funcionario público, se aplicará con toda dureza, la fuerza de la ley", sentenció.

Agregó que en ese caso la Fiscalía pidió la detención preventiva del imputado.