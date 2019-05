Damnificados piden el congelamiento de deudas bancarias hasta recuperar fuerzas

LA PAZ |

Santos Tito, uno de los damnificados del deslizamiento San Jorge Kantutani y padre de dos pequeños, no puede dormir por la angustia de haber perdido su casa de dos pisos, que le costó $us 26.000, financiado por una entidad bancaria, donde debe depositar la suma de Bs 4.300 cada mes. Su situación se agravó porque, además de perder su vivienda, también dejó de trabajar para intentar recuperar algunas de sus pertenencias y cuidar a su familia que vive en una carpa en inmediaciones de la avenida Libertad.

Santos relata a ANF que su vivienda fue la primera en desplomarse la pasada semana. Dice que solo para edificar su casa invirtió $us 26.000, ya que esta tenía una loza antisísmica y un muro de contención para evitar posibles emergencias. Está preocupado por el préstamo que tiene en una entidad financiera y que debía pagar ayer lunes. Por eso pide a las autoridades del Gobierno y Alcaldía que les ayuden a gestionar a las personas que tienen deudas bancarias el congelamiento de las mismas hasta que logren recuperarse de la tragedia.

"Queremos saber si hay o no solución. Hasta ahora nadie ha dicho nada, el banco no perdona nada. Quisiera que se congele. He dejado de ir a trabajar por estar aquí (en el campamento), por los trámites y mis hijos, pero vamos a empezar de cero y necesito conseguir un nuevo trabajo para seguir pagando la deuda", manifestó.

Otra damnificada, Maribel Poma, contó que tiene una deuda de $us 10.000 en un banco. El dinero lo usó para construir cuartos que ahora están sepultado con otras 67 viviendas. La mujer rogó, hoy, al alcalde Luis Revilla para que se dé una solución pronta para evitar conflictos con las entidades financieras que asevera "no pierden ni un centavo". A su parecer, el recurso ideal para ese tipo de líos es que se congele las deudas por uno o dos años, porque considera que la reprogramación no les conviene por los "intereses altos".

"Debemos ser como 65 familias con deudas en el banco que nos hemos prestado para nuestras casitas. Dicen que nos van a dar soluciones, pero hasta ahora ninguna autoridad se ha acercado a las carpas. Tiene que congelarse por uno dos años, ahí nos dan fuerzas para levantarnos y pagar. No estamos pidiendo condonación, pero que nos esperen. Con la reprogramación suben los intereses, son muy alto, eso no nos conviene", dijo.

Beatriz Araca, una adulta mayor, llora al recordar cómo se desplomó su vivienda de un piso, que le costó más de 30 años de esfuerzo construir y que con la ayuda de sus dos hijos, que sacaron préstamos, financió la obra fina del inmueble. Ella es oriunda de Potosí y no tiene familia en la urbe paceña que la pueda socorrer y dar cobijo. Espera que el Gobierno le dote un departamento "donde sea" para olvidar la pesadilla. Pero al igual, que otro de sus vecinos está triste por la deuda que sus hijos tienen con el banco y que, también, dejaron de trabajar por la emergencia.

"Ya no quiero mirar mi casa, cuando veo mi casita (toda enterrada) lloro. Mis hijos han sacado $us 5.000 del banco, con esa plata hemos hecho limpiar nuestros cuartos y seguimos pagando, pero ahora no tenemos nada. Todo hemos perdido; así paradita he salido. No tengo ni ropa para cambiarme, las donaciones que traen más son para señoras de vestidos. No consigo una falda (pollera)", lamenta.

Otro caso similar es de doña María que perdió su vivienda de dos pisos, incluido sótano y que estaba valorada en casi $us 200.000. Su casa se ubicaba en plena avenida y tenía seis departamentos completos, tres de ellos ocupados por sus tres hijos y familias. El resto por inquilinos que aportaban cada mes entre Bs 400 y 500. Ese dinero ayudaba a solventar su crédito con una entidad financiera, donde lleva Bs 3.800 cada nueve de cada mes, pero que ahora no podrá cumplir porque se quedó a la intemperie y sin ingresos económicos.

María es una de las 14 familias que se beneficiaron con departamentos en el municipio de Mecapaca, pero le apena dejar a sus tres hijos y nietos en la calle por el tema del espacio. Cuenta que, si bien es un alivio a la tragedia tener un nuevo hogar, le preocupa comenzar de cero. Apenas pudo recuperar a su mascota canina Pancha del derrumbe.

Aún con preocupación enseña un video, que le pasó uno de sus vecinos, en el que se observa cómo su vivienda de dos pisos colapsa. Admite que al principio pensó que no cedería porque fue construida con muro de contención y loza radial, pero igual quedó en nada.

La mujer pide que se congele o reprograme la deuda hasta que logre estabilizarse económicamente para continuar con los pagos.

"No tengo cocina ni olla, nada. Es una tragedia tremenda lo que me ha pasado. La casa está perdida, ahora de qué voy a pagar. El prestamos recién hemos sacado el 2018 pasado, es para cinco años y recién hemos pagado seis cuotas", declaró, a tiempo de alimentar a Pancha en minibús antiguo que pertenece a su esposo y ahora, les sirve de "casa".

En la visita que realizó el alcalde Revilla al campamento de la avenida Libertad, los damnificados le pidieron que interceda ante las autoridades del Ministerio de Economía para que se congelen las deudas o que el ministro del área, Héctor Arce, se reúna con las familias con deudas. El burgomaestre se comprometió atender esa demanda y dijo que ya se trabaja en ese tema con base a las listas que se levantaron junto al Gobierno.

"Ya está trabajando el Gobierno con los registros que estamos consolidando juntos, sabemos sus preocupaciones y ya se está trabajando para dar solución", aseveró.

El fin de semana, el presidente Evo Morales informó que los ministerios de Economía y Planificación harán las diligencias para que las entidades financieras reprogramen las fechas de pago de las deudas de los damnificados.

Sin embargo, los afectados afirmaron que ya levantaron la lista de los deudores, empero hasta la fecha, no tienen respuesta de las autoridades que confirme si se ampliarán los plazos.

Según un reporte de la comuna paceña, hasta este martes 741 personas durmieron en los campamentos de damnificados del deslizamiento de Kantutani ocurrido hace una semana.

En el campamento del puente Libertad se encuentran 55 familias; en el de la cancha Fígaro, 128 familias; en inmediaciones de Emaverde, 31 y en la zona 14 de Septiembre, cuatro familias.