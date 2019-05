Director de la Felcn se defiende y acusa a Delgado de filtrar el audio

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, acusó al excomandante de la Policía, Rómulo Delgado, de haberlo grabado para posteriormente filtrar el audio que destapó el caso de los exjefes policiales involucrados con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz.

En conferencia de prensa, indicó que fue Delgado quien lo llamó insistentemente en dos a tres oportunidades.

El exgeneral fue sustituido sorpresivamente del cargo y reemplazado por Yuri Calderón, el 9 de abril. Según Dávila, la grabación se hizo un día después de que Delgado fuese destituido.

El 13 de abril, Los Tiempos develó un audio en el que Delgado habla con Dávila sobre un informe de Inteligencia que involucraba al excoronel Gonzalo Medina y el excapitán Fernando Moreira en el envío de 40 kilos de droga a Estados Unidos vía Panamá. El 5 de mayo, tras prestar sus declaraciones a la Fiscalía, la exautoridad pide a este medio revelar quién filtró la reproducción.

"Un informe de contacto y un flujo migratorio de Inteligencia se le ha dado conocer a Delgado. Yo le dije que era el Comandante General y debía ser él quien debía dar parte del caso de narcotráfico, pero ya saben lo suscitado. Me llamó, me grabó y filtró la documentación", sostuvo en conferencia de prensa.

Todo está en el registro de llamadas del celular del director de la Felcn, reiteró.

"Me llama y me pide que le pase por Whatsapp los mismos documentos, que se los he pasado. Por las constantes peticiones que me hacía, percibí que me estaba grabando", insistió el jefe policial.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, hace unos días evitó referirse al tema de la filtración del audio. Indicó que entre las prioridades está la captura de Montenegro.

Dávila reveló además que los antecedentes relacionados a Montenegro fueron "limpiados" por otras dependencias de la Policía Boliviana por lo que la Felcn no tuvo datos sobre su actividad.

"Quiero poner también a conocimiento de que ese seguimiento de mucho tiempo que se estaba realizando para desbaratar esa organización (de narcotraficantes), lamentablemente por la filtración del entonces comandante General (general Delgado), hace que todo ese caso se caiga, y la Felcn, como es una investigación compleja, tiene que tomar otros cursos de acción, pero ya no con la misma efectividad, como ahora lo están viendo, para poder dar con los verdaderos narcotraficantes", agregó Dávila.