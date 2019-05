Morales sobre Medina: Hay delincuentes y narcotraficantes que tratan de acusarnos de todo

El presidente Evo Morales aseguró que llegó a la presidencia "gracias a la verdad y a la honestidad" y que hay "delincuentes y narcotraficantes" que pretenden involucrar al Gobierno en acusaciones relacionadas a los escándalos en la Policía.

Morales rechazó este martes las declaraciones del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, a quien dijo que no lo conoce, y que si alguna vez se saludaron fue por su condición de autoridad.

"A mí me han puesto de dirigente casualmente, no puedo entender, ahora estamos de presidente, estoy en la presidencia gracias a la verdad y a la honestidad. No tengo por qué mentir o tergiversar", sostuvo la autoridad en entrevista con radio Panamericana.

Acotó que el exjefe policial debe asumir su defensa respecto a las investigaciones por sus presuntos nexos con el narcotráfico, "No tengo nada contra Medina, que se defienda en la justicia sobre sus problemas que tiene como delincuente y narcotraficante", afirmó.

Morales dijo que no asumirá ninguna acción contra Medina, porque ya aclaró que nunca fue su abogado como sostuvo el exjefe policial. "No tengo nada que hacer, suficiente aclaramos (...). Hay delincuentes y narcotraficantes que tratan de acusarnos de todo", manifestó.

Sostuvo que Medina pareciera "loco", porque en sus declaraciones ante el Ministerio Público dijo que fue abogado del Primer Mandatario y del Agente ante la Corte Internacional de Justicia, Eduardo Rodríguez, quien también desmintió al exdirector de la FELCC.

Medina permaneció en la FELCC de Santa Cruz desde 2016, aseguró que su permanencia en ese cargo fue una decisión política, después que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijera que no tuvo que ver con su permanencia.

Pero unas imágenes de un video de 2015 muestran al ministro Romero destacando la labor de la FELCC en Santa Cruz, por lo que se mantendría a Medina por los excelentes resultados en la lucha contra el crimen organizado en ese departamento.

Asimismo, el Jefe del Estado acotó que Medina pareciera que quiere "politizar" su situación, pero que en definitiva es "su problema" y debe asumir su propia defensa.