Un vídeo muestra que Romero pidió la permanencia de Medina en la Felcc

Un vídeo de la posesión de comandantes departamentales y directores nacionales de la Policía, muestra al ministro de Gobierno, Carlos Romero, relatando que pidió la continuidad del excoronel Gonzalo Medina al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz.

Romero negó en varias oportunidades haber intervenido en la permanencia de Medina, investigado por presuntos nexos con el narcotráfico, al frente de la Felcc.

“Lo único que hemos pedido es la continuidad (de los directores) en la Felcc de La Paz y Santa Cruz, pese a que los coroneles querían asumir otras funciones, porque queremos que continúen trabajando, lo han hecho bien”, afirmó Romero el 5 de febrero.

Un video de un acto público del 5 de febrero, muestra al ministro de Gobierno, Carlos Romero, contando que pidió al excoronel Gonzalo Medina que permanezca en la Felcc de #SantaCruz. Vía @CFValverde pic.twitter.com/ouUBQDIKBV — Los Tiempos (@LosTiemposBol) 7 de mayo de 2019

La declaración de Romero en grabaciones, surge después de la versión que dio el excoronel Medina durante su audiencia de medidas cautelares, el 24 de abril, por los nexos con el acusado Pedro Montenegro Paz. En la audiencia afirmó que fue una decisión política de Romero dejarlo a mando de la Felcc de Santa Cruz.

“Yo no pedí ser tanto tiempo comandante o director de la Felcc. La última vez, el ministro de Gobierno dijo que era una decisión política que yo me quede porque necesitaba un hombre fuerte para combatir la criminalidad en esta época electoral. A mí me tocaba ser director nacional. Asumí disciplinadamente, pese a que mi derecho estaba relegado y no me correspondía”, aseguró Medina en aquella ocasión.

El pasado jueves Romero dijo que las designaciones son responsabilidad del Comando Nacional. “Nosotros no nombramos directores departamentales, ni siquiera nacionales”, señaló.

Sin embargo. las ordenes de destinos son de conocimiento del Ministro de Gobierno, quien da la conformidad a las designaciones.