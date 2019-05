Médicos de La Paz paran en demanda de mejoras del SUS

LA PAZ |

Los médicos del sector público de La Paz cumplieron hoy un paro de brazos caídos en demanda de mejores condiciones para garantizar el Sistema Único de Salud (SUS). Mientras, que la ministra de Salud, Gabriela Montaño, acusó al secretario del Sindicato de Ramas Médicas de Salud pública (Sirmes), Fernando Romero de impedir el ingreso a quirófano del Hospital de Clínicas.

Alrededor de las 11:00, los galenos del complejo hospitalario de Miraflores realizaron un mitin en la avenida Saavedra.

Exigen al Gobierno que cumpla con las promesas de dotar infraestructura, recursos, especialistas, insumos y medicamentos para garantizar el SUS.

Según los médicos, desde la implementación del SUS, en marzo de este año, la situación de los hospitales públicos se agravó por la sobredemanda de pacientes que buscan atención gratuita.

Romero detalló, a ANF, que hay medicamentos poco confiables que dota el SUS a los nosocomios. "Estamos recibiendo medicamentos que no son confiables porque no cumplen estándares de calidad, eso denunciamos porque es crítico y pone en riesgo la salud de los pacientes", dijo.

Relató que otro punto que les preocupa es la deuda que tiene el Gobierno con los nosocomios de al menos Bs 60 millones.

El galeno emplazó al Gobierno a atender sus demandas en un plazo de 10 días, caso contrario advirtió con radicalizar sus medidas de presión con piquetes de huelga de hambre.

En un recorrido de ANF por el complejo hospitalario, los pacientes expresaron su molestia por la suspensión de las atenciones. Otros se quedaron sorprendidos porque desconocían la medida.

Gobierno La ministra de Salud, Gabriela Montaño, descalificó la movilización de los médicos e incluso, acusó al dirigente del Sirmes de obstaculizar el ingreso a cirugía del Hospital de Clínicas.

"A mí me duele que el doctor Romero, lastimosamente, ha intentado bloquear el ingreso a quirófano del Hospital de Clínicas, esa situación no tiene ninguna relación con la labor del médico, pero afortunadamente esa situación no pasó a mayores", comentó.

Montaño agregó que la mayoría de los hospitales públicos no acataron el paro de brazos caído. Sin embargo, admitió que aún no se hizo el pago de Bs 19 millones, un adelanto de la deuda con los nosocomios que su cartera de Salud había comprometido para aliviar la situación crítica en el complejo hospitalario.

"Se ha planteado un plazo de 15 días, era un pago adelantado para los hospitales, pero estamos dentro del plazo y haciendo trámites ante el Ministerio de Economía para concretar la transferencia", declaró.

Por su parte el dirigente Romero, rechazó las acusaciones de la ministra de Salud y aseguró que no se impidió el acceso de pacientes cirugía.

"Lamentamos que una autoridad utilice una mentira, la distorsión de la verdad para confundir a la población. Pese a eso, no hemos cerrado el diálogo, estaremos cuando nos convoquen y con mucha paciencia aguantaremos que ella (Montaño) hable, mienta sobre nosotros. Las cirugías programadas se han desarrollado con normalidad", aseveró.

Desde la implementación del SUS, en marzo, los galenos expresaron su rechazo por falta de condiciones en centros de salud y nosocomios del país. Hasta ahora, solo ocho departamentos aplican el seguro. Santa Cruz sigue resistiendo al beneficio porque objeta la transferencia de infraestructura, recursos y personal al Gobierno.