Abogado afirma que los policías implicados en "volteo" informaron a sus superiores

LA PAZ |

La defensa de los cuatro policías del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), implicados en un presunto volteo de drogas en Santa Cruz, explicó que sus defendidos informaron a sus superiores del operativo y, que ello, se demostrará en la audiencia de medidas cautelares que se realiza en Santa Cruz.

"Ellos ya venían haciendo un operativo con anterioridad. (¿Por qué no dieron un informe de este operativo?) Está, está, y nosotros lo vamos a demostrar. Este supuesto volteo no hubo. Hay informes; si ustedes pueden verificar los cuadernos de investigaciones de la Felcn se muestra que se hizo el microaspirado del colchón; no hay droga, no existió nunca droga, no existió volteo", aseguró el abogado a los medios locales.

El caso salió a la luz, luego de que el coronel Gonzalo Medina, exjefe policial e investigado por nexos con el narcotráfico, lanzó la acusación sobre un presunto volteo de 35 kilos de droga realizado por el CEIP.

Según un video, el 29 de marzo, se ve a cuatro efectivos cargaban, cada uno, una mochila que contiene, presumiblemente, cocaína, el cual, según denuncias, fue cambiado por ladrillos de estuco.

A partir de las declaraciones del dueño del domicilio de donde se incautaron la supuesta droga, el coronel Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, informó que los cuatro implicados en el operativo usaron chalecos del Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), para hacerse pasar por miembros de esa unidad.

Al respecto, el abogado dijo que los policías llevaban chalecos de del CEIP, unidad a la que pertenecen y que ya anteriormente estos efectivos realizaron otro operativo.

"Si ustedes pueden ver las imágenes en ningún momento en los chalecos dice DACI son chalecos del CEIP", dijo.

Sin embargo, la Fiscalía aseguró que los paquetes contenían cocaína y que los implicados cometieron el delito del volteo.