Califican de "criminal" el traslado de Medina y Moreira a San Pedro

LA PAZ |

La defensa del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) coronel Gonzalo Medina calificó hoy como un acto "criminal" e "ilegal" el traslado de su cliente y del exjefe de la División de Propiedades de esa institución, capitán Fernando Moreira, a la cárcel de San Pedro de La Paz.

"Es ilegal el traslado (de los exjefes policiales) porque no se sujeta al procedimiento penal y la conducta de la señora Juez Ana Gloria Rojas no ha sido normal sino ha sido una actuación criminal, porque ella no tenía jurisdicción ni competencia para ordenar que los lleven a la ciudad de La Paz", aseguró el abogado de Medina, Abraham Quiroga.

Medina y Moreira llegaron esta mañana a la urbe paceña y fueron llevados a la cárcel de San Pedro para cumplir su detención preventiva, por el proceso que se les sigue por los supuestos vínculos con el presumible narcotraficante Pedro Montenegro Paz.

Con un fuerte resguardo, los exjefes policiales arribaron a las 7:00 al Aeropuerto Internacional de El Alto y en vehículos de la institución Verde Olivo fueron llevados a la sede de Gobierno.

Después ambos sindicados ingresaron, a las 8:13, al penal de San Pedro, al sector de La Grulla, ante una gran cantidad de medios de comunicación.

La medida fue asumida luego que la Justicia cruceña determinó ayer que ambos imputados cumplan su detención preventiva en dicho centro penitenciario. Antes de esa decisión, los sindicados cumplían la medida en celdas de la Felcc de Santa Cruz para resguardar su seguridad.

Quiroga manifestó que con la detención de las exautoridades en ese centro penitenciario se teme por sus vidas debido a que durante sus funciones en la Policía han desbaratado muchas bandas delincuenciales.