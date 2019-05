Evo respalda que policías aspirantes a ascensos busquen el "aval" de movimientos sociales

El presidente Evo Morales aseveró hoy que en la Policía, los oficiales que pretenden ser designados en cargos jerárquicos buscan el aval de movimientos sociales, situación que aplaude.

El mandatario hizo ese comentario en una reunión ampliada de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que está conformada por las organizaciones sociales afines al MAS.

En su discurso, Morales criticó que antes de su Gobierno los ministros y comandantes debían tener el aval de la Embajada de Estados Unidos, pero ahora "el pueblo elige a sus autoridades".

"Desde años pasados he visto que algunos para ser comandantes buscando aval de los movimientos sociales, especialmente en la Policía, tengo información. No estoy rechazando, está bien. Pero no están pidiendo aval de la Embajada de Estados Unidos, sino de los movimientos sociales, hay que saludar, entendemos", sostuvo.

El comentario de Morales surge en un momento en que la Policía se encuentra observada por un escándalo en el supuesto vínculo de exjefes policiales con el narcotráfico. La oposición critica la politización de la Policía y observa esta situación como una causa para su crisis institucional.

El excomandante de la Policía Boliviana, Ciro Farfán, reveló, en declaraciones a Erbol que, cuando fungía el cargo, un diputado de apellido Marca lo visitó con dirigentes de las juntas vecinales de El Alto para que el general Morales sea contemplado para ser el titular del Comando Departamental de Cochabamba.

Ahora, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, implicado en el caso Montenegro, reveló que fue una "decisión política" del ministro Carlos Romero que permanezca en su cargo al mando de la entidad cruceña.