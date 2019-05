Exjueza Pacajes dice que demostrará que la doparon para contar detalles del caso Alexander

La exjueza Patricia Pacajes anunció que, este lunes en juicio oral, demostrará que el ciudadano Romel Cardozo la dopó con intención de sacarle información sobre el caso Alexander y dijo que cuenta con un audio que prueba ese aspecto.

"Sí hablé algo de ese caso (Alexander), pero ese detalle corresponde cuando se suscita el hecho, en 2014, sino me equivoco, pero no se refiere al juicio, absolutamente nada al juicio, quiere decir que la suscrita no ha revelado nada, es decir, no he incumplido mi deber (tal como) se me está acusando. Por esto en juicio oral se va a dilucidar y voy a demostrar que soy víctima de esa persona peligrosa (Romel Cardozo)", manifestó la exjueza.

Recientemente, Pacajes fue acusada formalmente por la Fiscalía por el delito de incumplimiento de deberes. La acusación se debió a que la exjueza habría vulnerado la reserva judicial del caso Alexander al revelar detalles de ese proceso y admitir que condenaron sin pruebas al médico Jhiery Fernández, quien permaneció cuatro años encarcelado. Por ese caso aún se aguarda inició de juicio oral contra la exautoridad judicial.

La exjueza se refirió a ese tema y dijo que en el juicio demostrará que Cardozo la drogó y alcoholizó con intención de grabarla; mostró un CD en el cual estaría un audio que prueba lo que afirma.

"Aquí está parte del audio original, para que la sociedad boliviana se informe que yo he sido objeto y víctima, he sido dopada, pretendiéndome embriagarme, me han dopado, y el audio original dice que él (Romel Cardozo) inclusive se detalla cómo me está grabando, (habla sobre) si sale bien la grabación o no", dijo Pacajes.

Denunció que ella y su familia son amedrentadas por Cardozo y sus abogados, por ello pidió garantías para resguardar su seguridad.

Lamentó que en cuatro ocasiones la instancia judicial rechace su pedido de cesación a la detención preventiva y unas tres veces no dieron curso a sus apelaciones.

En septiembre de 2018, se filtró un audio donde se escucha a Pacajes admitir que condenaron sin pruebas al médico Fernández por una supuesta violación al bebé Alexander. Por esa situación, Pacajes fue destituida, procesada y detenida preventivamente.