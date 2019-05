MAS quiere validar binomio con la visita de Almagro, según oposición

La llegada de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a Bolivia en medio del inicio de campaña, su participación con organizaciones sociales y entrega de obras, es cuestionada por sectores que defienden el referendo del 21F y rechazan la habilitación del binomio oficialista

Evo Morales y Álvaro García Linera, al sostener que ésta es una movida del Gobierno para intentar validar esta postulación.

“Es algo contradictorio que una persona que cuestionó la repostulación de Morales y pidió en su momento el respeto al 21F se reúna con alguien a quien cuestionó, además de venir a suscribir un acuerdo con el Gobierno para suscribir convenios, entre ellos el envió de una misión observadora para las elecciones de octubre en el que participará el binomio oficialista que no respeta el mandato del pueblo”, dijo el diputado Gonzalo Barrientos (UD)”.

Además —acotó— ésta no se constituye en una visita oficial, toda vez que Almagro está respondiendo a una invitación del Gobierno, que nuevamente muestra su desesperación de hacer ver ante la comunidad internacional la “presunta legalidad del binomio Evo-Álvaro”.

Por otra parte, su colega la senadora Carmen Eva Gonzáles (UD) aseguró que se constituye en una visita exclusiva a un Gobierno dictador, pero que se podría deducir que hay otros intereses.

Insinuó que Almagro estaría buscando el apoyo del Gobierno para su repostulación como secretario general de la OEA.

“Es realmente condenable, un día dicen una cosa y otro día otra, muestra un doble discurso, por lo tanto, me parece que hay otro tipo de intereses que seguramente los conoceremos más adelante”, dijo.

El mandato de Almagro termina en 2020, sin embargo, en diciembre de 2018 confirmó que buscará la repostulación para mantenerse en el organismo internacional.

Durante su visita a Bolivia, el Secretario General de la OEA, suscribirá con la Cancillería un acuerdo para que una misión del organismo observe las elecciones generales del 20 de octubre.

Por su parte, la jefa de Bancada de Unidad Demócrata, Shirley Franco, informó que se solicitó una audiencia a Almagro para hacerle conocer las irregularidades que se están cometiendo en las elecciones de octubre.

Explicó que otra irregularidad que se le dará a conocer es la modificación a la Ley de Régimen Electoral recortando los plazos.

“Ellos (el MAS) van a tratar de maquillar el país para dar una sensación de estabilidad en términos democráticos, por eso es importante que el señor Almagro tome las impresiones correctas de lo que pasa en el país”, explicó.

De acuerdo con el Gobierno, se prevé la visita al Chapare el 17 de mayo, un día antes de la proclamación de Evo, además de participar en entrega de obras, y conocer el modelo de lucha contra el narcotráfico.

2015 Almagro defiende 21F. “Evo Morales deberá respetar decisión popular que dijo No a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano”

MAS: 21F YA NO TIENE ASIDERO

El titular de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, pidió ayer a la oposición que concentre sus esfuerzos en ofrecerle propuestas electorales al país antes que insistir en anular la candidatura del presidente Evo Morales, como pretenden con la audiencia solicitada a Luis Almagro.

“Yo creo que los partidos políticos deberían preocuparse de ofrecer propuestas al país, ya no seguir con la tónica incoherente de que Bolivia dijo No, respeto al 21F, esto ya no tiene asidero ni a nivel nacional ni dentro del contexto internacional”, dijo.

Para el MAS, la visita del Secretario General de la OEA es una muestra de que la democracia está plenamente vigente.

CONFIRMAN REUNIÓN DE ALMAGRO CON OPOSICIÓN

El canciller Diego Pary confirmó que Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), sostendrá una reunión con representantes de la oposición en su visita al país.

“Como parte de la agenda, se tiene la reunión del Secretario General de la OEA con representantes de la oposición boliviana, como suele suceder en todas las visitas. Como Gobierno, no tenemos ninguna dificultad en que el Secretario se reúna con representantes de la oposición”, explicó el Ministro de Relaciones Exteriores.

Contradicciones.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y las autoridades nacionales, entre ellos el presidente Evo Morales, han mantenido una relación tensa. Almagro criticó varias veces la reelección y al Gobierno de Nicolás Maduro, aliado de Morales.

Pero el Presidente boliviano también cruzó insultos con Almagro, a quien llamó lacayo del imperio.