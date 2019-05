Mesa adelanta que Gobierno no tomará en cuenta sentencia del Tribunal de la Naturaleza

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, adelantó hoy que el Gobierno no tomará en cuenta la sentencia del Tribunal de la Naturaleza sobre la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Mesa dijo que el gobierno, por el contrario, cuestionará el fallo.

"Yo me temo lamentablemente que no lo va hacer, el gobierno va a desmentir, el gobierno va decir que se trata de una manipulación, que se trata de desconocimiento", señaló Mesa.

Indicó que los hechos sobre el TIPNIS son incuestionables por la insistencia y testarudez del Gobierno de llevar adelante un proyecto de carácter "progresista", pero que en realidad "no es otra cosa que el viejo desarrollismo que no entiende que el medio ambiente y la protección de un área fundamental como es el TIPNIS, tiene una importancia clave no solo para los pueblos indígenas, sino para la preservación de nuestro futuro ambiental de nuestro país".

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) en su sentencia que se conoció la víspera concluyó que el Estado Plurinacional de Bolivia "ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en calidad de defensores de la Madre Tierra" y ha sancionado al Gobierno imponiendo una serie de medidas para preservar el territorio.

Estableció que ha incumplido con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de la Madre Tierra, de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico nacional y la normativa internacional relacionada, dice la parte conclusiva del TIDN que fue presentado este miércoles 15.

Asimismo, el tribunal considera que el Estado ha violado los derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígenas del TIPNIS, establecidos en la Constitución Política del Estado; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en complementariedad, compatibilidad e interdependencia con los Derechos de la Naturaleza tal como lo declara el art. 9 de la Ley No. 300.

Mesa indicó que más que una condena, porque no tiene carácter vinculante, el fallo es una puesta en evidencia y una denuncia de cómo el gobierno "tiene un discurso para hablar del medio ambiente y una acción contrariamente distinta para aplicarla".

Frente a esta situación, el candidato consideró que el gobierno debiera hacer una reflexión de fondo para cancelar el proyecto del trazo de la carretera por medio del TIPNIS definitivamente, y buscar un trazo distinto que no afecte por la mitad el área protegida.