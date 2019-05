Jhasmani T. confiesa que conformó consorcio con jueces y fiscales

El abogado acusado de extorsionar a sus clientes Jhasmani T., confesó que conformó un consorcio de jueces y fiscales con los que manipulaba el resultado de varios casos.

"De fiscales, por lo menos unas 20 personas; con jueces cautelares, tribunales, salas entre varones y mujeres, el dinero no hace exclusión de género", explicó a Red Uno.

Jhasmani T. adelantó que realizará una declaración ampliatoria y presentará las pruebas sobre los presuntos integrantes de su consorcio .

"La comisión de fiscales encabezada por la doctora Faridy está en la obligación de llevar a juicio a todos aquellos a quienes yo nombre como parte de mi consorcio. Es un consorcio entre ellos y yo; si yo digo que son de mi consorcio y lo respaldo con documentos pruebas y fotografías, grabaciones, filmaciones, ellos, ¿con qué van a descargar? No tienen cómo, ni testigos o pruebas", afirmó.

El abogado manifestó que irá a juicio junto con las personas que conformaban su consorcio y que desea llegar a un "juicio rápido".

El polémico abogado permanece con detención preventiva en la cárcel de El Abra en Cochabamba. Los casos en los que Jhasmani T. participó estaban relacionados con asesinatos, homicidios, violaciones a menores de edad y de acuerdo al delito.

"A veces se cancelaba para cesación, para sobreseimiento, rechazo o simplemente para que en una audiencia el fiscal no se oponga como debería hacerlo (...) Se pagaba de 1.000 para arriba, en dólares, por bolivianos nadie hace nada y además no alcanza (...) Ya sea por inocente o culpable, nadie quiere estar preso, simplemente he hecho mi trabajo", afirmó.