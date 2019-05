Mesa, Ortiz y Doria Medina critican a Almagro por su respaldo a Evo

Opositores al oficialismo cuestionaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien hoy avaló la repostulación del presidente, Evo Morales, pese a las críticas que emitió en años pasados respecto a la intención del mandatario boliviano de gobernar una gestión más.

Los candidatos a la Presidencia, Carlos Mesa y Óscar Ortiz, expresaron duras críticas contra Almagro y pidieron respeto a los resultados del 21F. El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, se sumó a los cuestionamientos emitidos contra el secretario general de la OEA.

“Creo que es una contradicción. Por mucho que se defienda filosóficamente no habla bien de un punto de vista que fue expresado en un momento dado con mucha claridad y hoy día es un reconocimiento de esa candidatura”, declaro Mesa después de la reunión que sostuvo con Almagro a la que calificó como "poco optimista".

“21 de Febrero es la voluntad expresada de manera categórica y eso es lo que el secretario debería haber hecho”, agregó Mesa.

Por su parte, el candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, no llegó a sostener el encuentro con Almagro. Expresó su indignación por el respaldo a Morales.

"Nos retiramos de esta reunión señalando al doctor Almagro nuestra protesta y nuestra indignación por las declaraciones que él formuló en el Palacio de Gobierno, porque consideramos que la misma implican un cambio de actitud", dijo Ortiz.

Me retiré de la reunión con @Almagro_OEA2015 el Strio. Gral. de la @OEA_oficial expresando nuestra protesta e indignación por sus declaraciones sobre la reelección de Evo Morales. No entendemos porque no defiende la democracia en Bolivia como lo hace con Nicaragua y Venezuela.

— Oscar Ortiz Antelo (@OscarOrtizA) 17 de mayo de 2019