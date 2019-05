Acto del MAS provoca el cierre de la carretera Cochabamba- Santa Cruz

El acto de proclamación del MAS en Chimoré provocó el cierre de la carretera Cochabamba- Santa Cruz debido a la concentración de cientos de vehículos que congestionaron esta vía entre Shinaota y Chimoré.

Los motorizados quedaron parados desde el sector del puente Coni hasta más allá de Chimoré, llegando a ocupar más de 20 kilómetros.

Esto causó la molestia de los pasajeros y transportistas que deben esperar a que la vía se descongestione. Una gran cantidad de gente tuvo que bajar de los vehículos para desplazarse a pie.

El presidente Evo Morales llegó el sábado al aeropuerto 'Soberanía' de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, para participar en el inicio de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) con miras a las elecciones del 20 de octubre.

Una multitud recibió a Morales que llegó al lugar en una motocicleta. Posteriormente hizo su arribo el vicepresidente Álvaro García Linera.

Organización

La dirigencia de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, organizadora del masivo acto, dispuso de al menos seis unidades educativas, dos coliseos, tres sedes sindicales y la Universidad Indígena para alojar a las delegaciones y funcionarios.

Los cocaleros ordenaron el abanderamiento de las calles de los seis municipios y los 4 accesos que se dispuso al aeropuerto de Chimoré. Ahí , el oficialismo armó una tarima de 60 metros de largo por 20 de ancho y unos 10 de alto, ubicada en la parte norte de la pista. 10 pantallas gigantes acomodadas a lo largo de la pista servirán a los asistentes que se espera lleguen a 200 mil.

La policía ordenó el despliegue de 500 efectivos en toda la carretera y el aeropuerto, para evitar problemas y congestionamiento, explicó el comandante departamental de la Policía, Raúl Grandy.

Uso de aeropuerto vulnera normas

El uso del aeropuerto Soberanía en Chimoré, en el trópico de Cochabamba, para este acto de proclamación vulnera la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB).

El Reglamento sobre Seguridad de la Aviación Civil - Aeropuerto (RAB 107) señala, en la subparte D, las responsabilidades en materia de Seguridad de la Aviación Civil en los aeropuertos. Esta normativa interna indica que hay zonas de seguridad restringida que no pueden ser utilizadas por personal no autorizado. La misma norma también indica también que se debe proteger la infraestructura para no generar riesgo en las operaciones aéreas.

Sin embargo, representantes del partido de Gobierno sostienen que no se transgrede ninguna norma y que se realizó la solicitud respectiva a las instancias pertinentes.