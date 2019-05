Evo lanza su campaña para la reelección y pide que no lo abandonen

Ante una masiva concurrencia de militantes y funcionarios públicos en Chimoré, en el trópico de Cochabamba, el presidente Evo Morales expresó su confianza por una victoria consolidada con más del 70 por ciento rumbo a las próximas elecciones generales de octubre.

El candidato a la presidencia, Evo Morales, llegó en una motocicleta conducida por su acompañante de fórmula, Álvaro García Linera, en medio de los aplausos de sus seguidores. Según Morales la multitud alcanzó a "más de un millón de hermanas y hermanos concentrados".

En su discursó destacó, como ya es costumbre, los resultados de su gestión política en temas económicos y sociales y pidió al pueblo boliviano, no abandonarlo en los próximos comicios en los que busca su cuarto mandato.

El mandatario manifestó que decidió presentar su candidatura para terminar las "grandes obras" que empezó y porque siente "fuerzas" para consolidar lo que consideró la liberación de Bolivia "para toda la vida".

#LTahora

"Nunca los hemos abandonado, no los vamos a abandonar, no me abandonen, hermanos", dijo el presidente @evoespueblo en el acto de proclamación del binomio oficialista en Chimoré. pic.twitter.com/BBsvSadU18

— Los Tiempos (@LosTiemposBol) 18 de mayo de 2019