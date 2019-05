Opinión no es vinculante, pero causa un impacto mediático

Las declaraciones y opiniones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre el 21F y la reelección de Evo Morales “no tienen ningún valor jurídico”, lo único que generan es un impacto mediático, además de mostrar la bipolaridad con la que actúa el representante del organismo multilateral con miras a su “reelección”, señalan abogados constitucionalistas. Además que se trata de un “sopapo” político y un golpe a la democracia, no solamente de Bolivia, sino del continente.

Almagro, en su visita a Bolivia, dio su visto bueno para que Morales busque una nueva reelección. Al respecto, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera refirió que ve las expresiones del Secretario General de la OEA “con alarma, con indignación”, porque “es absolutamente impertinente que una autoridad de la OEA, que tiene la misión de defender la Carta Democrática y los principios democráticos, venga a legitimar la situación ilegitima cambiando de posición, mostrando una totalidad incoherencia, inconsistencia en su posición”.

“Como pronunciamiento, con efecto vinculante, no tiene ningún efecto en la demanda planteada ante la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no tiene competencia para hacer pronunciamiento con efecto vinculante obligatorio; se trata de una opinión, pero que no deja de generar consecuencias en la opinión pública”, afirmó.

A su vez, su colega Williams Bascopé Laruta calificó como “un sopapo político a la democracia de Bolivia y el continente. Las declaraciones de Almagro son como un menosprecio a todo lo que estos últimos 20 años se trabajó en América Latina, especialmente en Bolivia”.

Acotó que es una opinión, pero el tema es una repercusión política que esperaba el Gobierno, “porque ahora a todos nos dirán que la comunidad internacional está apoyando, pero aun cuando Almagro dijo que va a enviar veedores, Evo Morales quiere mostrarse ante el mundo como un candidato legal institucional, que no ha menospreciado el voto ciudadano”.

Rivera afirmó que los argumentos que utilizó Almagro para sostener que sería discriminatorio son “carentes de base jurídica”, toda vez que los otros mandatarios a los que se refiere, entre ellos a Ortega, son diferentes.

“En Bolivia hubo un referendo que le dijo No a Evo Morales, y no sólo se trató de un veredicto de la justicia. El soberano le dijo No; pero es una opinión lamentable que muestra en cuerpo y alma a un político que manipula las instituciones para mantenerse en esferas de poder”, argumentó.

Bascopé dijo que hay “algo por detrás. Pongo en tela de juicio la integridad moral del ciudadano Almagro, esa bipolaridad, esa forma tan cobarde de decir y desdecirse luego del señor Almagro. Sebe ser algún favor político, alguna situación que no lo conocemos, pero esa declaración de Almagro y su llegada no es gratis, hay algo muy oscuro por detrás que ha hecho que se menosprecie la democracia del país y la voz del soberano”, refirió.

2 ciudades visitó Almagro. El Secretario General de la OEA visitó La Paz y Cochabamba durante su llegada a Bolivia.

6 INICIATIVAS BUSCAN FRENAR REELECCIÓN

Desde octubre de 2017, legisladores, exdefensores y expresidentes presentaron en total seis iniciativas, entre peticiones y cartas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en busca de frenar la reelección del presidente Evo Morales.

OPINIONES "Ésas son las palabras del señor (Luis) Almagro. Él puede comentar, pero yo no voy a comentar sobre sus palabras". Bruce Williamsons. Encargado de Negocios de Estados Unidos. "Señor Almagro (…), pídale al presidente Evo el apoyo para su reelección en la OEA y, por respeto a los valores democráticos de mi país, ¡váyase!“. Jaime Paz. Expresidente de Bolivia. "Indignante vuelco de posición de Almagro. En visita ignominiosa, ahora coincide con Zapatero y Maduro, avalando la “dictadura de facto” contra la voluntad popular 21F". Jorge Quiroga. Expresidente. "Saludamos la correcta posición de legalidad, legitimidad y de no discriminación asumida por el Secretario General de la OEA sobre la candidatura del presidente Evo". Héctor Arce. Ministro de Justicia. "Me retiré de la reunión con Almagro expresando nuestra protesta e indignación por sus declaraciones sobre la reelección de Evo Morales". Óscar Ortiz. Senador y candidato.

RECIBIDO COMO HÉROE, ALMAGRO COMIÓ TAMBAQUÍ

NELSON PEREDO

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fue recibido ayer en la tarde como un héroe en el trópico de Cochabamba tras sus declaraciones de respaldo a la reelección del presidente Evo Morales emitidas en la mañana.

Almagro llegó a la planta de urea de Bulo Bulo pasadas las 15:00, con dos horas de atraso respecto a la agenda anunciada. Allí, el Secretario de la OEA participó de la firma de un convenio de ampliación de la planta y destacó la importancia de esta empresa para el desarrollo nacional.

Luego acompañó al presidente Morales a inspeccionar en helicóptero cocales y plantaciones de fruta.

La comitiva llegó al chaco del Presidente, donde fue recibido con guirnaldas de coca y regalos.

En la visita al terreno presidencial, destacó la producción de la zona, sobre todo de tambaquí, y la calidez de los vecinos.

Luego participó de la entrega de una cancha de fútbol en Lauca Ñ, donde bailó salay y volvió a destacar la importancia de las obras del Estado.

Almagro finalizó la noche con una velada privada en la sede de las Seis Federaciones en Lauca Ñ, con grupos en vivo, más salay y tambaquí.

Almagro pasó la noche en un lujoso hotel de Villa Tunari, desde donde —según adelantaron— saldrá temprano a Santa Cruz para dejar el país horas antes de la realización de la concentración del Movimiento Al Socialismo.