MAS proclama a sus candidatos en medio de críticas por uso de bienes

Chimoré colapsó ayer con la presencia de miles de personas entre comunarios, funcionarios y seguidores del presidente Evo Morales en el acto de inicio de campaña que terminó convirtiéndose en una peregrinación de varios kilómetros sobre la carretera debido a que todas las vías de acceso terminaron saturadas.

La gente se concentró en Chimoré desde el viernes, pero también en localidades y municipios cercanos como Villa Tunari, Shinahota e Ivirgarzama, donde todos los hoteles y alojamientos estaban copados.

A pesar de que el MAS y la Policía aseguraron que el acto electoral no afectaría el tráfico de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la vía colapsó totalmente desde las 8:00 hasta las 14:00. Miles de vehículos permanecieron parados por horas y los pasajeros tuvieron que caminar al menos 15 kilómetros entre Shinahota y Chimoré y otros 4 kilómetros hasta el aeropuerto.

Edgar, un funcionario de un ministerio, aprovechó la “invitación” de sus jefes al evento para pasar unos días de vacación con su familia.

La familia de Elmer Mamani Villca llegó desde Chocolatal, a unos 70 kilómetros, para vitorear a su candidato. No les interesa si es legal o no su candidatura, no quieren saber de qué los “vendepatrias” retomen el poder y vuelvan los años de fuego y sangre anteriores a Morales.

El aeropuerto Soberanía de Chimoré, inusual lugar para un acto electoral, quedó pequeño. La pista de más de dos kilómetros fue abarrotada por comunarios de las Seis Federaciones y funcionarios que soportaron tres horas de un inclemente sol.

Morales se hizo esperar, pero dio un duro discurso contra el imperio y la promesa de cinco años más del Gobierno del cambio. “Nunca los hemos abandonado, no los vamos a abandonar, no me abandonen, hermanos”, expresó ante la multitud.

Cerca del mediodía los funcionarios repartieron agua y la gente se olvidó de los discursos para refrescarse.

Se observó autos de Entel, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, del Ministerio de Salud y de varias alcaldías sobre todo de Cochabamba.

Unos cinco grupos, entre ellos, el recurrente Arawi, amenizaron la jornada al ritmo de salay, tinku y tonadas, todas con letras relacionadas al MAS.

El sol terminó venciendo a varios de los asistentes, que antes de que hable el Presidente y luego de recoger sus fichas, empezaron a salir del aeropuerto.

Descontrol

La presencia de miles de personas en Chimoré mostró lo peor de las costumbres de la población. Terminado el evento, la pista el aeropuerto y los alrededores quedaron con toneladas de basura. Unos 200 jóvenes se dieron la titánica tarea de limpiar la zona.

Las avenidas aledañas quedaron un basural. También la plaza principal donde se organizó un festejo con grupos en vivo para los que aguantaron la extenuante jornada.

El Presidente concluyó su jornada comiendo tambaquí rodeado de sus ministros, dirigentes y la música de Arawi en el coliseo de Chimoré.

Así concluyó el acto luego del espaldarazo a su reelección del secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

4_p5_los_tiempos.jpg Roban a periodista en concentración LOS TIEMPOS

DELINCUENCIA

Roban a periodista en concentración

Un periodista de Los Tiempos que asistió a la concentración del MAS, en Chimoré, para hacer la cobertura sufrió el robo de dos celulares.

Según la versión del periodista, cuando hacía la cobertura, su chaleco de prensa sufrió un corte en la parte del bolsillo donde estaban sus dos celulares: uno personal y el otro corporativo. Intentó hacer la denuncia ante la Policía de Chimoré, pero los uniformados no tenían el formulario para reportar el robo.

4_p2_rochaaa.jpg La pista del aeropuerto, las calles y plaza de Chimoré quedaron con todo tipo de basura después del acto. JOSÉ ROCHA

15 Kilómetros de caminata

Las personas tuvieron que caminar porque la carretera a Santa Cruz, en el sector de Chimoré, estaba colapsada.

4_p4_rochaaaa.jpg El binomio del MAS en el acto de ayer. JOSÉ ROCHA

Diputados denunciarán al MAS por uso de bienes del Estado para campaña

La Paz

ANF

Los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría denunciarán a los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS): Evo Morales y Álvaro García Linera, por violar la Ley del Régimen Electoral, al usar los bienes del Estado y obligar a los servidores públicos a asistir a un acto de campaña electoral.

“No podíamos hacerlo antes (denunciar), ahora lo vamos a hacer el lunes. El presidente Morales ha cometido delito electoral al usar bienes del Estado en beneficio propio”, dijo.

La Ley del Régimen Electoral en su artículo 125 señala que está prohibido “utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas”; mientras que el artículo 126 establece que los servidores públicos están prohibidos de “utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral y en actos públicos de campaña”.

Quispe sostiene que para el lanzamiento de la campaña del MAS en Chimoré, primero se utilizó el aeropuerto internacional para un acto electoral, luego el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera viajaron en bienes del Estado.

“Viajaron en avión o helicóptero del Estado, con su seguridad, pero para un evento partidario; no para asuntos del Estado”, cuestionó el diputado Quispe. Este viernes, se vio a los ministros de la Presidencia y de Obras Públicas, Juan Ramón Quintana y Oscar Coca, ambos servidores públicos, comandando la organización del evento político.