Morales afirma que la oposición agredió a Almagro

El presidente Evo Morales manifestó hoy que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no llegó a Bolivia para apoyar su nueva reelección y denunció que Almagro fue agredido en la reunión con representantes de la oposición, que se realizó el viernes.

"Luis Almagro no es que vino a traer un respaldo, sólo vino a decir la verdad. Y (él) me comentó, brevemente, la reunión que tuvo con Carlos D. Mesa y con Óscar Ortiz, senador de la derecha. (Me dijo) que (lo) agredieron hasta casi físicamente", afirmó Morales durante una entrevista en el programa El Pueblo es Noticia del canal estatal.

"Yo comentaba (a Almagro): "Si usted le hacen así, imagínese que soporto cada día, sus mentiras, sus agresiones", relató Evo y aseguró que el grupo que acompañó al representante de la OEA se llevó la impresión de que la "derecha es un grupo muy violento".

El Presidente señaló: "Nuestro accionar siempre estará en la legalidad, en la constitucionalidad, pero también basado en algunos tratados o convenciones internacionales. (Almagro) sólo ha ratificado eso, no es ningún respaldo y todos tienen que decir la verdad".

Por otro lado, Evo apuntó que la oposición hizo creer que su candidatura sería inhabilitada por la OEA.

"Hicieron creer a sus simpatizantes, incluso a grupos racistas, fascistas, que a Evo lo van a inhabilitar la OEA, la IDH. Mintieron", aseveró.

Almagro, que llegó el viernes a Bolivia, señaló que sería "absolutamente discriminatorio" que el actual mandatario boliviano no pudiera presentarse a las elecciones de octubre en Bolivia. Esta declaración desató la euforia del oficialismo y las iras de la oposición.

Ayer, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, criticó esa opinión, pero además envió una carta al actual mandatario de su país para pedir que solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la interpretación que se hizo de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a la reelección indefinida.

El 22 de septiembre de 2017 y en abril de 2018, Almagro se pronunció en contra de la reelección de Evo exigiendo el respeto al voto de los ciudadanos.