Caso Montenegro: Brasil debe formalizar el pedido de extradición

El Estado de Brasil debe formalizar el pedido de extradición de Pedro Montenegro Paz, acusado en la nación vecina por la presunta comisión de los delitos de tráfico transnacional de drogas, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, al indicar que el pasado 15 de mayo Bolivia recibió una nota que expresa la “intención de continuar con el proceso de extradición”.

En conferencia de prensa, el Canciller explicó que en 2015 se recibió una solicitud de “detención preventiva con fines de extradición” y que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) procesó de acuerdo a lo que correspondía y que su despacho sólo se constituye en el mecanismo para recibir y remitir al Órgano Judicial.

“El día 15 de mayo lo que nosotros hemos recibido en Cancillería y también estamos procesando para transmitirlo al Tribunal Supremo de Justicia es una nota de Brasil en la cual expresa su interés de continuar con el proceso de extradición (...), no tenemos la solicitud de extradición todavía de Brasil”, dijo.

Brasil, mediante nota Nº 429 del 7 de mayo de 2015, “solicita de conformidad con lo establecido en el vigente Convenio de Extradición entre Brasil y Bolivia la detención preventiva con fines de extradición a Brasil, del llamado Pedro

Montenegro Paz, de nacionalidad boliviana, nacido el 26/03/1981, quien presumiblemente se encontraría en territorio boliviano”. En la misma nota hizo conocer que la Juez Federal del 6º Tribunal de la Ciudad de Santos-Brasil emitió un mandamiento de prisión preventiva por el delito de tráfico transnacional de drogas y asociación para el tráfico.

A más de una semana de la detención de Montenegro, Brasil no se ha vuelto a pronunciar al respecto, según informó a Los Tiempos el Ministerio de Justicia de ese país. Sin embargo, a una semana de haberse entregado a la Policía

Boliviana, Brasil no se pronunció oficialmente al respecto. En respuesta a la consulta de Los Tiempos, el Ministerio de Justicia dijo: “A fin de no comprometer informaciones de inteligencia y asegurar la efectividad de eventuales medidas judiciales, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no se manifiesta en relación a solicitudes de extradición aún en marcha”.

ESTE LUNES AFRONTA SU TERCERA AUDIENCIA CAUTELAR

Ariel Góngora, abogado de Pedro Montenegro, informó ayer que la audiencia de medidas cautelares de su defendido en el caso de tráfico de sustancias controladas se realizará hoy.

La Fiscalía amplió la acusación contra Montenegro por narcotráfico, por ello el viernes prestó su declaración y fue aprehendido.

Esta persona también es procesada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y uso de instrumentos falsificados.

El caso Montenegro implicó también a por los menos seis policías, tres de ellos dados de baja; también se vieron involucrados empresarios, una modelo y autoridades del Órgano Judicial.

El sábado 18 de mayo, el acusado se entregó después de ser cercado por la Policía cerca de la frontera con Brasil.